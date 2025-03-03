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В Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в честь Пасхи
В Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в честь Пасхи - 03.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в честь Пасхи
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой... | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T01:20+0300
2025-03-03T01:20+0300
2025-03-03T01:20+0300
общество
экономика
россия
дмитрий гусев
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю важным рассмотреть возможность установления в вашем регионе дополнительных праздничных дней: Пасхи и дня Святой Троицы, а выходной день перенести на следующий за праздником день…Прошу вас рассмотреть эту инициативу и информировать меня о принятых решениях в Государственную Думу", - сказано в документе.
По мнению Гусева, такое решение будет способствовать поддержке православных христиан, закреплению исторических и духовных традиций, которые отражены в Конституции России, подчёркиванию значения православия, как одной из основ формирования многоконфессионального и многонационального общества России, а также укреплению института семьи и традиционных ценностей, особенно если выходной день будет перенесён на следующий за праздником день.
Он отметил, что на государственном уровне православие уже нашло своё признание, так как Рождество Христово, 7 января, является официальным праздником, и согласно действующему законодательству, власти регионов могут устанавливать дополнительные религиозные праздничные дни.
Также Гусев подчеркнул, что в некоторых регионах уже есть религиозные выходные: в четырёх субъектах отмечают только мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, ещё в четырёх — православную Радоницу, а в республике Крым дополнительными выходными стали Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам, что подчёркивает важность традиционных религий для жителей.
"Почему бы не сделать то же самое для Пасхи и Троицы? Как решили в Крыму. Давайте признаем наконец главные христианские праздники государственными и сделаем выходной на следующий за ними день", - рассказал депутат Госдумы РИА Новости.
По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли провести время с близкими, не отвлекаясь на работу.
"Это не просто выходные, а возможность укрепить традиции, поддержать семьи и дать людям время для духовного отдыха. Тем более, наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал — православие и Россия неразделимы. И наша вера на протяжении всей истории играла значимую роль в жизни государства и народа", - заключил он.
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общество , россия, дмитрий гусев, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Владимир Путин
В Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в честь Пасхи
Депутат Гусев предложил ввести дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю важным рассмотреть возможность установления в вашем регионе дополнительных праздничных дней: Пасхи и дня Святой Троицы, а выходной день перенести на следующий за праздником день…Прошу вас рассмотреть эту инициативу и информировать меня о принятых решениях в Государственную Думу", - сказано в документе.
По мнению Гусева, такое решение будет способствовать поддержке православных христиан, закреплению исторических и духовных традиций, которые отражены в Конституции России, подчёркиванию значения православия, как одной из основ формирования многоконфессионального и многонационального общества России, а также укреплению института семьи и традиционных ценностей, особенно если выходной день будет перенесён на следующий за праздником день.
Он отметил, что на государственном уровне православие уже нашло своё признание, так как Рождество Христово, 7 января, является официальным праздником, и согласно действующему законодательству, власти регионов могут устанавливать дополнительные религиозные праздничные дни.
Также Гусев подчеркнул, что в некоторых регионах уже есть религиозные выходные: в четырёх субъектах отмечают только мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, ещё в четырёх — православную Радоницу, а в республике Крым дополнительными выходными стали Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам, что подчёркивает важность традиционных религий для жителей.
"Почему бы не сделать то же самое для Пасхи и Троицы? Как решили в Крыму. Давайте признаем наконец главные христианские праздники государственными и сделаем выходной на следующий за ними день", - рассказал депутат Госдумы РИА Новости.
По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли провести время с близкими, не отвлекаясь на работу.
"Это не просто выходные, а возможность укрепить традиции, поддержать семьи и дать людям время для духовного отдыха. Тем более, наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал — православие и Россия неразделимы. И наша вера на протяжении всей истории играла значимую роль в жизни государства и народа", - заключил он.