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МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ - 03.03.2025, ПРАЙМ

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников миссии организации... | 03.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-03T00:02+0300

2025-03-03T00:02+0300

2025-03-03T00:02+0300

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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников миссии организации в Донбассе данные о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас сообщил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались. "А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счёт не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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общество , россия, донбасс, лнр, москва, мария захарова, обсе, всу, мид рф