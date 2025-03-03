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МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ - 03.03.2025, ПРАЙМ
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МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ - 03.03.2025, ПРАЙМ
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников миссии организации... | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T00:02+0300
2025-03-03T00:02+0300
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников миссии организации в Донбассе данные о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас сообщил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались. "А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счёт не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, ДОНБАСС, ЛНР, МОСКВА, Мария Захарова, ОБСЕ, ВСУ, МИД РФ
00:02 03.03.2025
 
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ

Захарова: ОБСЕ обязана отреагировать на сообщения о секретных данных ВСУ

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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников миссии организации в Донбассе данные о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас сообщил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались.
"А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счёт не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯДОНБАССЛНРМОСКВАМария ЗахароваОБСЕВСУМИД РФ
 
 
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