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Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской
Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской - 03.03.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской
Савеловский суд Москвы в понедельник огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном... | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T00:32+0300
2025-03-03T00:32+0300
2025-03-03T00:32+0300
общество
москва
елена блиновская
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МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы в понедельник огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 13.00 мск.
Ранее гособвинитель потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.
Защита просила не сажать блогера в тюрьму.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
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общество , москва, елена блиновская
Общество , МОСКВА, Елена Блиновская
Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской
Суд в Москве огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы в понедельник огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 13.00 мск.
Ранее гособвинитель потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.
Защита просила не сажать блогера в тюрьму.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.