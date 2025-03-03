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Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской

Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской - 03.03.2025, ПРАЙМ

Суд огласит приговор "королеве марафонов" Блиновской

Савеловский суд Москвы в понедельник огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном... | 03.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-03T00:32+0300

2025-03-03T00:32+0300

2025-03-03T00:32+0300

общество

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы в понедельник огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 13.00 мск. Ранее гособвинитель потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, елена блиновская