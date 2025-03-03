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Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ - 03.03.2025, ПРАЙМ
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Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ
Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ - 03.03.2025, ПРАЙМ
Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ
ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар – РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках Курской области после ожесточенных боев завалены телами убитых украинских военных, | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T00:02+0300
2025-03-03T00:02+0300
общество
рф
минобороны рф
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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар – РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках Курской области после ожесточенных боев завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому первым из журналистов удалось там побывать. В среду Минобороны РФ сообщило об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области. "Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело", - рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий". Улицы Погребков завалены телами убитых украинских военнослужащих. Также присутствует сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. На данный момент российские военнослужащие занимаются сбором трофеев. Вдоль дорог лежат западные гранатометы. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator. Над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка. "Как мы заняли ангары, я и мой товарищ поднялись на мачте, вывесили флаг нашего полка, нашего комбата, который погиб... Мы за него будем мстить", - добавил "Тихий". Сергей Чебнев - командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.
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общество , рф, минобороны рф
Общество , РФ, Минобороны РФ
00:02 03.03.2025
 
Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ

Улицы в освобожденных Курской области после ожесточенных боев завалены телами убитых ВСУ

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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар – РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках Курской области после ожесточенных боев завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому первым из журналистов удалось там побывать.
В среду Минобороны РФ сообщило об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области.
"Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело", - рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий".
Улицы Погребков завалены телами убитых украинских военнослужащих. Также присутствует сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. На данный момент российские военнослужащие занимаются сбором трофеев. Вдоль дорог лежат западные гранатометы. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator. Над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка.
"Как мы заняли ангары, я и мой товарищ поднялись на мачте, вывесили флаг нашего полка, нашего комбата, который погиб... Мы за него будем мстить", - добавил "Тихий".
Сергей Чебнев - командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.
 
ОбществоРФМинобороны РФ
 
 
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