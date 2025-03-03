https://1prime.ru/20250303/ulitsa-855397886.html

Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ

Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ - 03.03.2025, ПРАЙМ

Улицы в освобожденных Курской области завалены телами убитых ВСУ

ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар – РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках Курской области после ожесточенных боев завалены телами убитых украинских военных, | 03.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-03T00:02+0300

2025-03-03T00:02+0300

2025-03-03T00:02+0300

общество

рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855397886.jpg?1740949347

ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 2 мар – РИА Новости. Улицы в освобожденных Погребках Курской области после ожесточенных боев завалены телами убитых украинских военных, передает из населенного пункта корреспондент РИА Новости, которому первым из журналистов удалось там побывать. В среду Минобороны РФ сообщило об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области. "Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело", - рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий". Улицы Погребков завалены телами убитых украинских военнослужащих. Также присутствует сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley. На данный момент российские военнослужащие занимаются сбором трофеев. Вдоль дорог лежат западные гранатометы. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator. Над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка. "Как мы заняли ангары, я и мой товарищ поднялись на мачте, вывесили флаг нашего полка, нашего комбата, который погиб... Мы за него будем мстить", - добавил "Тихий". Сергей Чебнев - командир батальона 9-го полка с позывным "Отмель" удостоен звания Героя России посмертно. Он погиб 18 августа во время обороны Малой Локни в Курской области.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, минобороны рф