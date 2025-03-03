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Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США - 03.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США
Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США - 03.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США
Добавлен третий абзац | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T01:08+0300
2025-03-03T01:08+0300
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Добавлен третий абзац МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер. "Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом... Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы", - говорится в материале агентства. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Президент США заявлял, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов" за оказанную помощь. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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мировая экономика, сша, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
01:08 03.03.2025
 
Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США

Рейтер: Зеленский по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам

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Добавлен третий абзац
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер.
"Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом... Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы", - говорится в материале агентства.
Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Президент США заявлял, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов" за оказанную помощь.
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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