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Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США
Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США - 05.03.2025, ПРАЙМ
Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США
Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:03+0300
2025-03-05T17:03+0300
2025-03-05T17:03+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины может достигнуть 50%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады. А 18 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. НАСКОЛЬКО ВАЖНА КАНАДА В ИМПОРТЕ АЛЮМИНИЯ? Так, согласно статданным за прошлый год, 71% импортируемого Соединенными Штатами необработанного алюминия приезжал в страну из Канады. Объемы поставок достигли 7,75 миллиарда долларов. Кроме того США значительно зависят от Канады в импорте алюминиевой проволоки, которую за 2024 год купили на 638,7 миллиона долларов, и алюминиевых отходов и лома - 770 миллионов. Доля Страны кленового листа составила 69% и 59% соответственно. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год. БУДУТ ЛИ СУММИРОВАТЬСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ КАНАДЫ? Как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, суммирования с другими изменениями тарифов, в частности, с повышением ставки пошлины на ввоз алюминия до 25% происходить не будет. То, что тарифы, как правило, не суммируются, подтвердил и руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При этом он отметил, что импорту могут применять особые виды пошлин, например, антидемпинговые, которые накладываются сверх обычных тарифов. Такие пошлины вводят в случае, если страна экспорта намеренно снижает стоимость экспортных товаров нерыночными методами. Однако и их введению, как правило, предшествует антидемпинговое расследование. "Обычные импортные пошлины ограничивает ВТО, но страны все чаще прибегают к их увеличению по своим национальным соображениям", - добавил эксперт. "В любом случае эти тарифы ложатся на плечи американских компаний-импортеров китайских, канадских товаров и затем на американских потребителей в цене товара на полке", - подвел итог Кирильченко.
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канада, сша, дональд трамп, мировая экономика, алюминий, пошлины
Экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, алюминий, пошлины
Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США
Введенные Трампом пошлины сделают канадский алюминий слишком дорогим для США
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины может достигнуть 50%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
А 18 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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НАСКОЛЬКО ВАЖНА КАНАДА В ИМПОРТЕ АЛЮМИНИЯ?
Так, согласно статданным за прошлый год, 71% импортируемого Соединенными Штатами необработанного алюминия приезжал в страну из Канады. Объемы поставок достигли 7,75 миллиарда долларов.
Кроме того США значительно зависят от Канады в импорте алюминиевой проволоки, которую за 2024 год купили на 638,7 миллиона долларов, и алюминиевых отходов и лома - 770 миллионов. Доля Страны кленового листа составила 69% и 59% соответственно.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
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БУДУТ ЛИ СУММИРОВАТЬСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ КАНАДЫ?
Как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, суммирования с другими изменениями тарифов, в частности, с повышением ставки пошлины на ввоз алюминия до 25% происходить не будет.
То, что тарифы, как правило, не суммируются, подтвердил и руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При этом он отметил, что импорту могут применять особые виды пошлин, например, антидемпинговые, которые накладываются сверх обычных тарифов.
Такие пошлины вводят в случае, если страна экспорта намеренно снижает стоимость экспортных товаров нерыночными методами. Однако и их введению, как правило, предшествует антидемпинговое расследование. "Обычные импортные пошлины ограничивает ВТО, но страны все чаще прибегают к их увеличению по своим национальным соображениям", - добавил эксперт.
"В любом случае эти тарифы ложатся на плечи американских компаний-импортеров китайских, канадских товаров и затем на американских потребителей в цене товара на полке", - подвел итог Кирильченко.