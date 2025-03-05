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Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США
Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США - 05.03.2025, ПРАЙМ
Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США
Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:03+0300
2025-03-05T17:03+0300
экономика
канада
сша
дональд трамп
мировая экономика
алюминий
пошлины
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины может достигнуть 50%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады. А 18 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. НАСКОЛЬКО ВАЖНА КАНАДА В ИМПОРТЕ АЛЮМИНИЯ? Так, согласно статданным за прошлый год, 71% импортируемого Соединенными Штатами необработанного алюминия приезжал в страну из Канады. Объемы поставок достигли 7,75 миллиарда долларов. Кроме того США значительно зависят от Канады в импорте алюминиевой проволоки, которую за 2024 год купили на 638,7 миллиона долларов, и алюминиевых отходов и лома - 770 миллионов. Доля Страны кленового листа составила 69% и 59% соответственно. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год. БУДУТ ЛИ СУММИРОВАТЬСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ КАНАДЫ? Как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, суммирования с другими изменениями тарифов, в частности, с повышением ставки пошлины на ввоз алюминия до 25% происходить не будет. То, что тарифы, как правило, не суммируются, подтвердил и руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При этом он отметил, что импорту могут применять особые виды пошлин, например, антидемпинговые, которые накладываются сверх обычных тарифов. Такие пошлины вводят в случае, если страна экспорта намеренно снижает стоимость экспортных товаров нерыночными методами. Однако и их введению, как правило, предшествует антидемпинговое расследование. "Обычные импортные пошлины ограничивает ВТО, но страны все чаще прибегают к их увеличению по своим национальным соображениям", - добавил эксперт. "В любом случае эти тарифы ложатся на плечи американских компаний-импортеров китайских, канадских товаров и затем на американских потребителей в цене товара на полке", - подвел итог Кирильченко.
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канада, сша, дональд трамп, мировая экономика, алюминий, пошлины
Экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, алюминий, пошлины
17:03 05.03.2025
 
Тарифы Трампа сделают канадский алюминий слишком дорогим для США

Введенные Трампом пошлины сделают канадский алюминий слишком дорогим для США

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© fotolia.com / md3d
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Введенные США пошлины на алюминий и канадскую продукцию могут серьезно сказаться на импорте штатами этого металла из Канады, так как суммарный размер пошлины может достигнуть 50%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
А 18 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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Вчера, 13:01
НАСКОЛЬКО ВАЖНА КАНАДА В ИМПОРТЕ АЛЮМИНИЯ?
Так, согласно статданным за прошлый год, 71% импортируемого Соединенными Штатами необработанного алюминия приезжал в страну из Канады. Объемы поставок достигли 7,75 миллиарда долларов.
Кроме того США значительно зависят от Канады в импорте алюминиевой проволоки, которую за 2024 год купили на 638,7 миллиона долларов, и алюминиевых отходов и лома - 770 миллионов. Доля Страны кленового листа составила 69% и 59% соответственно.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
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4 марта, 19:26
БУДУТ ЛИ СУММИРОВАТЬСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ КАНАДЫ?
Как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, суммирования с другими изменениями тарифов, в частности, с повышением ставки пошлины на ввоз алюминия до 25% происходить не будет.
То, что тарифы, как правило, не суммируются, подтвердил и руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. При этом он отметил, что импорту могут применять особые виды пошлин, например, антидемпинговые, которые накладываются сверх обычных тарифов.
Такие пошлины вводят в случае, если страна экспорта намеренно снижает стоимость экспортных товаров нерыночными методами. Однако и их введению, как правило, предшествует антидемпинговое расследование. "Обычные импортные пошлины ограничивает ВТО, но страны все чаще прибегают к их увеличению по своим национальным соображениям", - добавил эксперт.
"В любом случае эти тарифы ложатся на плечи американских компаний-импортеров китайских, канадских товаров и затем на американских потребителей в цене товара на полке", - подвел итог Кирильченко.
 
ЭкономикаКАНАДАСШАДональд ТрампМировая экономикаалюминийпошлины
 
 
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