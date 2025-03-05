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Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5 процентов

Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5 процентов - 05.03.2025, ПРАЙМ

Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5 процентов

Экспорт азербайджанского газа в 2024 году достиг 25 миллиардов кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках церемонии открытия газопровода... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:08+0300

2025-03-05T22:08+0300

2025-03-05T22:08+0300

энергетика

азербайджан

газ

ильхам алиев

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БАКУ, 5 мар - ПРАЙМ. Экспорт азербайджанского газа в 2024 году достиг 25 миллиардов кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках церемонии открытия газопровода Ыгдыр (Турция) - Нахичевань (Азербайджан). В 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 миллиарда кубометров газа. Таким образом, в 2024 году экспорт вырос на 5%. Церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахичевань прошла в среду в Анкаре в формате видеосвязи. В мероприятии приняли участие Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецкой газеты Akşam, мощность газопровода составляет 500 миллионов кубометров газа в год. "В прошлом году экспорт азербайджанского газа достиг 25 миллиардов кубометров. Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции – еще в 11 стран, 10 из которых – европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность", - заявил Алиев. "Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии. Сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран", - отметил президент Азербайджана. Алиев по приглашению Эрдогана совершил в среду официальный визит в Турцию. В ходе переговоров в президентском комплексе в Анкаре лидеры обменялись мнениями о событиях в регионе и в мире.

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азербайджан, газ, ильхам алиев