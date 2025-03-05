https://1prime.ru/20250305/banki-855501981.html

Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ

Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ - 05.03.2025, ПРАЙМ

Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ

Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T16:50+0300

2025-03-05T16:50+0300

2025-03-05T16:58+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства."Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.

https://1prime.ru/20250304/moshenniki-855449886.html

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