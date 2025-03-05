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Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ
Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ - 05.03.2025, ПРАЙМ
Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ
Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T16:50+0300
2025-03-05T16:58+0300
банк россии
банки
финансы
россия
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства."Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.
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банки, финансы, россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ
16:50 05.03.2025 (обновлено: 16:58 05.03.2025)
 
Банки в России отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан, заявил ЦБ

ЦБ: крупные российские банки отбивают свыше 99% мошеннических атак на граждан

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.
"Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут. Сейчас по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников на граждан", - сказала она.
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