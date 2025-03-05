https://1prime.ru/20250305/benzin-855508525.html

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо - на 0,1%

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо - на 0,1% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо - на 0,1%

Средняя розничная цена бензина в России с 24 февраля по 3 марта выросла на 0,2%, или на 12 копеек, до 59,1 рубля за литр, дизтоплива - на 0,11%, или на 8... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:08+0300

2025-03-05T19:08+0300

2025-03-05T19:08+0300

энергетика

бензин

азс

росстат

аи-92

аи-95

аи-98

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 24 февраля по 3 марта выросла на 0,2%, или на 12 копеек, до 59,1 рубля за литр, дизтоплива - на 0,11%, или на 8 копеек, до 70,98 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее, с 17 по 24 февраля, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 58,98 рубля за литр, дизтоплива - на 0,06%, или на 4 копейки, до 70,9 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,2% - до 55,93 рубля и 61,06 рубля за литр соответственно. Стоимость литра Аи-98 выросла на 0,13% - до 83,78 рубля. Общая инфляция в стране с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 67 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Камчатском крае - на 1,1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тыве (-0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,3% и +0,2% соответственно. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения по снижению цен на топливо на заправках на Дальнем Востоке и в отдельных частях Сибири, следует из протокола к совещанию по нефтепродуктам (есть в распоряжении РИА Новости). Также Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго должны провести анализ розничных цен в целом по РФ и при необходимости представить согласованные идеи для снижения цен на АЗС в других частях страны. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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бензин, азс, росстат, аи-92, аи-95, аи-98