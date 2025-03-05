Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года - 05.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250305/bezrabotitsa-855508801.html
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года - 05.03.2025, ПРАЙМ
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:13+0300
2025-03-05T19:13+0300
экономика
росстат
роструд
безработица в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_ba394884f4212b2a5ba1598eb1d45c56.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Рост безработицы в РФ зафиксирован впервые с декабря 2023 года. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица неоднократно обновляла исторический минимум, а на уровне в 2,3% держалась с октября прошлого года. "В январе 2025 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2025 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. В декабре общая численность безработных в стране составляла 1,788 миллиона человек, а в январе она выросла до 1,808 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января в органах службы занятости населения состояли на учете 0,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2025 года составила 75,3 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250305/rosstat-855508149.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_328:0:2995:2000_1920x0_80_0_0_a48f915751ac43e57ab057f33bbeb6b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстат, роструд, безработица в россии
Экономика, Росстат, Роструд, безработица в России
19:13 05.03.2025
 
Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года

Росстат: безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата.
Рост безработицы в РФ зафиксирован впервые с декабря 2023 года. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица неоднократно обновляла исторический минимум, а на уровне в 2,3% держалась с октября прошлого года.
"В январе 2025 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2025 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%
Вчера, 19:05
В декабре общая численность безработных в стране составляла 1,788 миллиона человек, а в январе она выросла до 1,808 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января в органах службы занятости населения состояли на учете 0,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2025 года составила 75,3 миллиона человек.
 
ЭкономикаРосстатРострудбезработица в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала