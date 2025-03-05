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Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года

Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года - 05.03.2025, ПРАЙМ

Безработица в России в январе выросла до 2,4% с 2,3% в декабре 2024 года

Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:13+0300

2025-03-05T19:13+0300

2025-03-05T19:13+0300

экономика

росстат

роструд

безработица в россии

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. Рост безработицы в РФ зафиксирован впервые с декабря 2023 года. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица неоднократно обновляла исторический минимум, а на уровне в 2,3% держалась с октября прошлого года. "В январе 2025 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2025 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. В декабре общая численность безработных в стране составляла 1,788 миллиона человек, а в январе она выросла до 1,808 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января в органах службы занятости населения состояли на учете 0,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2025 года составила 75,3 миллиона человек.

https://1prime.ru/20250305/rosstat-855508149.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, роструд, безработица в россии