Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов - 05.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250305/byudzhet-855504126.html
Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов
Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов - 05.03.2025, ПРАЙМ
Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов
Бюджет РФ по итогам 2024 года получил 132 миллиарда рублей от продажи корпоративных активов и объектов казны при плане в 6 миллиардов рублей, сообщила замглавы... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:39+0300
2025-03-05T17:39+0300
экономика
россия
росимущество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бюджет РФ по итогам 2024 года получил 132 миллиарда рублей от продажи корпоративных активов и объектов казны при плане в 6 миллиардов рублей, сообщила замглавы Росимущества Марина Ивановская в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. "По результатам продаж корпоративных активов, а также объектов казны по линии Росимущества, ФССП и Социального фонда поступило 132 миллиарда рублей при плане 6 миллиардов рублей, из них: 129 миллиардов рублей - от продажи корпоративных активов", - сказала она, говоря о поступлениях в бюджетную систему. "Мы реализовали 132 пакета акций, из них 97 по отдельным распоряжениям правительства. Соответственно, это крупнейшие активы, которые были изъяты по судебным решениям. Например компания "Рольф" была продана за 34,8 миллиарда (рублей - ред.), компании химического сектора мы продали за 37,9 миллиарда, компании сельскохозяйственного сектора - за 41,7 миллиарда, в рамках прогнозного плана был продан "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда", - пояснила она. Замглавы ведомства также рассказала, что плановое задание Росимущества на 2025 год - 517 миллиардов рублей. "Из них 80 миллиардов – поступления в бюджетную систему от продажи активов, обращенных в доход государства по судебным решениям", - сказала она.
https://1prime.ru/20250304/palata-855443890.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_898eeb15cdad562ffa37efa51f226586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росимущество, финансы
Экономика, РОССИЯ, Росимущество, Финансы
17:39 05.03.2025
 
Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов

Росимущество: бюджет России в 2024 году получил от продажи активов 132 млрд руб

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© fotolia.com / Halfpoint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бюджет РФ по итогам 2024 года получил 132 миллиарда рублей от продажи корпоративных активов и объектов казны при плане в 6 миллиардов рублей, сообщила замглавы Росимущества Марина Ивановская в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
"По результатам продаж корпоративных активов, а также объектов казны по линии Росимущества, ФССП и Социального фонда поступило 132 миллиарда рублей при плане 6 миллиардов рублей, из них: 129 миллиардов рублей - от продажи корпоративных активов", - сказала она, говоря о поступлениях в бюджетную систему.
"Мы реализовали 132 пакета акций, из них 97 по отдельным распоряжениям правительства. Соответственно, это крупнейшие активы, которые были изъяты по судебным решениям. Например компания "Рольф" была продана за 34,8 миллиарда (рублей - ред.), компании химического сектора мы продали за 37,9 миллиарда, компании сельскохозяйственного сектора - за 41,7 миллиарда, в рамках прогнозного плана был продан "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда", - пояснила она.
Замглавы ведомства также рассказала, что плановое задание Росимущества на 2025 год - 517 миллиардов рублей. "Из них 80 миллиардов – поступления в бюджетную систему от продажи активов, обращенных в доход государства по судебным решениям", - сказала она.
Счетная палата
Счетная палата вернула в бюджет России рекордный объем средств
4 марта, 10:18
 
ЭкономикаРОССИЯРосимуществоФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала