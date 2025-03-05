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Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов

Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов - 05.03.2025, ПРАЙМ

Росимущество оценило объем дохода бюджета России от продажи активов

Бюджет РФ по итогам 2024 года получил 132 миллиарда рублей от продажи корпоративных активов и объектов казны при плане в 6 миллиардов рублей, сообщила замглавы... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:39+0300

2025-03-05T17:39+0300

2025-03-05T17:39+0300

экономика

россия

росимущество

финансы

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бюджет РФ по итогам 2024 года получил 132 миллиарда рублей от продажи корпоративных активов и объектов казны при плане в 6 миллиардов рублей, сообщила замглавы Росимущества Марина Ивановская в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. "По результатам продаж корпоративных активов, а также объектов казны по линии Росимущества, ФССП и Социального фонда поступило 132 миллиарда рублей при плане 6 миллиардов рублей, из них: 129 миллиардов рублей - от продажи корпоративных активов", - сказала она, говоря о поступлениях в бюджетную систему. "Мы реализовали 132 пакета акций, из них 97 по отдельным распоряжениям правительства. Соответственно, это крупнейшие активы, которые были изъяты по судебным решениям. Например компания "Рольф" была продана за 34,8 миллиарда (рублей - ред.), компании химического сектора мы продали за 37,9 миллиарда, компании сельскохозяйственного сектора - за 41,7 миллиарда, в рамках прогнозного плана был продан "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда", - пояснила она. Замглавы ведомства также рассказала, что плановое задание Росимущества на 2025 год - 517 миллиардов рублей. "Из них 80 миллиардов – поступления в бюджетную систему от продажи активов, обращенных в доход государства по судебным решениям", - сказала она.

https://1prime.ru/20250304/palata-855443890.html

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россия, росимущество, финансы