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Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:56+0300
2025-03-05T17:56+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства. Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени. Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.
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технологии, бизнес, snapchat, snap inc, amazon, москва
Технологии, Бизнес, snapchat, Snap Inc, Amazon, МОСКВА
17:56 05.03.2025
 
Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал на 10 млн соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян

%создатель Snapchat Эван Шпигель
%создатель Snapchat Эван Шпигель
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.
Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени.
Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.
Судейский молоток
Суд оштрафовал фотохостинг Pinterest за отказ локализовать данные россиян
Вчера, 13:30
 
ТехнологииБизнесsnapchatSnap IncAmazonМОСКВА
 
 
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