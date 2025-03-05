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Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:56+0300
2025-03-05T17:56+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства. Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени. Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.
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технологии, бизнес, snapchat, snap inc, amazon, москва
Технологии, Бизнес, snapchat, Snap Inc, Amazon, МОСКВА
Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал на 10 млн соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства.
Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени.
Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.
Суд оштрафовал фотохостинг Pinterest за отказ локализовать данные россиян