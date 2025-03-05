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Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:56+0300

2025-03-05T17:56+0300

2025-03-05T17:56+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей владельца соцсети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей",- сказала собеседница агентства. Компании Snap Inc принадлежит соцсеть SnapChat, в которой пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени. Ранее в среду этот же суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, а также сервис бронирования гостиниц Hotels.com на 6 миллионов рублей.

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технологии, бизнес, snapchat, snap inc, amazon, москва