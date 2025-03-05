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Путин поручил правительству принять срочные меры против кибермошенников
Путин поручил правительству принять срочные меры против кибермошенников - 05.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил правительству принять срочные меры против кибермошенников
Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:57+0300
2025-03-05T17:57+0300
2025-03-05T18:05+0300
владимир путин
киберпреступления
мошенничество
правительство
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро", — подчеркнул президент.По его словам, состоявшееся обсуждение проблемы показало, что руководство страны понимает, что нужно делать. Он призвал работать как можно быстрее, "без так называемого "периода охлаждения".Путин подчеркнул, что по мере реализации решений в вопросе борьбы с кибермошенничеством необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.
https://1prime.ru/20250305/kiber-855504904.html
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владимир путин, киберпреступления, мошенничество, правительство
Владимир Путин, киберпреступления, мошенничество, правительство
Путин поручил правительству принять срочные меры против кибермошенников
Путин поручил правительству бороться с кибермошенничеством без "периода охлаждения"
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро", — подчеркнул президент.
По его словам, состоявшееся обсуждение проблемы показало, что руководство страны понимает, что нужно делать. Он призвал работать как можно быстрее, "без так называемого "периода охлаждения".
Путин подчеркнул, что по мере реализации решений в вопросе борьбы с кибермошенничеством необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.
Правительство рассчитывает принять закон против кибермошенничества в ближайшее время