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Силуанов назвал объем подлежащих списанию долгов по кредитам регионов
Силуанов назвал объем подлежащих списанию долгов по кредитам регионов - 05.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал объем подлежащих списанию долгов по кредитам регионов
Списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов РФ на сумму более 1 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:12+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов РФ на сумму более 1 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. "Объем списания таких кредитов составляет более триллиона рублей. Коснется это 79 субъектов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации утвердило правила такого списания. Минфином России проводятся работы по заключению с регионами соглашений, предусматривающих перенос сроков погашения задолженности за период с 2024 года по 2029 года включительно на период, соответственно, с 2030 года по 2039 годы, и списание такой задолженности по мере направления средств на инфраструктурные проекты", - сказал Силуанов. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале 2024 года, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. Минфин РФ ранее со ссылкой на доклад первого замминистра финансов Леонида Горнина сообщал, что около 1,6 триллиона рублей бюджетных кредитов регионам РФ подпадут под реструктуризацию и могут быть списаны при инвестировании в новые проекты.
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антон силуанов, владимир путин, минфин, финансы, россия, долги, кредиты
Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин, Финансы, РОССИЯ, долги, кредиты
Силуанов назвал объем подлежащих списанию долгов по кредитам регионов
Силуанов: свыше 1 трлн рублей долгов по бюджетным кредитам будет списано 79 регионам
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов РФ на сумму более 1 триллиона рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Объем списания таких кредитов составляет более триллиона рублей. Коснется это 79 субъектов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации утвердило правила такого списания. Минфином России проводятся работы по заключению с регионами соглашений, предусматривающих перенос сроков погашения задолженности за период с 2024 года по 2029 года включительно на период, соответственно, с 2030 года по 2039 годы, и списание такой задолженности по мере направления средств на инфраструктурные проекты", - сказал Силуанов.
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале 2024 года, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов.
Путин попросил Минфин доложить о работе по списанию регионам до 2/3 долгов
Минфин РФ ранее со ссылкой на доклад первого замминистра финансов Леонида Горнина сообщал, что около 1,6 триллиона рублей бюджетных кредитов регионам РФ подпадут под реструктуризацию и могут быть списаны при инвестировании в новые проекты.