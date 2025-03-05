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Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 05.03.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Курс доллара к другим мировым валютам усилил снижение в среду после публикации данных по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам усилил снижение в среду после публикации данных по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0746 доллара с 1,0622 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,92 иены с уровня прошлого закрытия 149,75 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,84%, до 104,66 пункта. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч. Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу. Аналитики предполагают, что безработица в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 153 тысячи. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг страны, как сообщил в среду американский Институт управления поставками, в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.

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