Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 05.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250305/dollar-855506409.html
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 05.03.2025, ПРАЙМ
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
Курс доллара к другим мировым валютам усилил снижение в среду после публикации данных по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:25+0300
2025-03-05T18:25+0300
экономика
доллар
евро
иена
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам усилил снижение в среду после публикации данных по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0746 доллара с 1,0622 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,92 иены с уровня прошлого закрытия 149,75 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,84%, до 104,66 пункта. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч. Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу. Аналитики предполагают, что безработица в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 153 тысячи. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг страны, как сообщил в среду американский Институт управления поставками, в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.
https://1prime.ru/20250305/kurs-855503859.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, евро, иена, курсы валют
Экономика, доллар, евро, иена, курсы валют
18:25 05.03.2025
 
Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Доллар ускорил снижение к мировым валютам после выхода данных по США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам усилил снижение в среду после публикации данных по занятости в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0746 доллара с 1,0622 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,92 иены с уровня прошлого закрытия 149,75 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,84%, до 104,66 пункта. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 марта
Вчера, 17:32
Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу. Аналитики предполагают, что безработица в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 153 тысячи.
В то же время индекс деловой активности в сфере услуг страны, как сообщил в среду американский Институт управления поставками, в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.
 
Экономикадолларевроиенакурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала