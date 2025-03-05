https://1prime.ru/20250305/ek-855511621.html
СМИ: ЕК снова отложила публикацию плана по отказу от энергоресурсов РФ
СМИ: ЕК снова отложила публикацию плана по отказу от энергоресурсов РФ - 05.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК снова отложила публикацию плана по отказу от энергоресурсов РФ
Еврокомиссия во второй раз отложила публикацию плана постепенного полного отказа от российских энергоносителей - на этот раз дата переноса неизвестна, сообщает... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T20:34+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия во второй раз отложила публикацию плана постепенного полного отказа от российских энергоносителей - на этот раз дата переноса неизвестна, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные ЕК. "Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей", - пишет агентство. В конце января агентство Блумберг сообщало о том, что ЕК отложила публикацию документа до 26 марта. Теперь, как уточняет Рейтер, дата переноса неизвестна. В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта.
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ек, ес, газ, россия
Энергетика, ЕК, ЕС, Газ, РОССИЯ
СМИ: ЕК снова отложила публикацию плана по отказу от энергоресурсов РФ
Reuters: ЕК во второй раз отложила публикацию плана по полному отказу от энергоресурсов РФ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия во второй раз отложила публикацию плана постепенного полного отказа от российских энергоносителей - на этот раз дата переноса неизвестна, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные ЕК.
"Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей", - пишет агентство.
В конце января агентство Блумберг сообщало о том, что ЕК отложила публикацию документа до 26 марта. Теперь, как уточняет Рейтер, дата переноса неизвестна.
В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она рассказала также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта.
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