https://1prime.ru/20250305/ekvador-855514081.html

Эквадор обсуждает с "Интер РАО" урегулирование долга по "Тоачи Пилатон"

Эквадор обсуждает с "Интер РАО" урегулирование долга по "Тоачи Пилатон" - 05.03.2025, ПРАЙМ

Эквадор обсуждает с "Интер РАО" урегулирование долга по "Тоачи Пилатон"

Власти Эквадора пришли к пониманию необходимости урегулирования долга перед российской компанией "Интер РАО" по проекту строительства ГЭС "Тоачи Пилатон",... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T23:17+0300

2025-03-05T23:17+0300

2025-03-05T23:17+0300

энергетика

эквадор

интер рао

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - ПРАЙМ. Власти Эквадора пришли к пониманию необходимости урегулирования долга перед российской компанией "Интер РАО" по проекту строительства ГЭС "Тоачи Пилатон", вопрос обсуждается, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. В 2010 году эквадорская государственная электроэнергетическая корпорация Celec приступила к созданию каскада ГЭС "Тоачи Пилатон". "Интер РАО" заключило контракт на выполнение работ. Однако в 2017 году из-за задержек со стороны строительного подрядчика работа на объекте была приостановлена. Российская компания обратилась в арбитражный суд из-за неисполнения контракта и в результате выиграла спор, сообщал ранее новостной портал Primicias. В настоящее время проект продолжает компания "Тяжмаш". Ранее одно из интернет-изданий Эквадора написало о ситуации с накапливающийся задолженностью Эквадора перед "Интер РАО" и о возможном урегулировании этого вопроса между сторонами. "Эквадорская сторона пришла к пониманию необходимости урегулирования давнего спора по поводу выплаты долга российской компании "Интер РАО" со времен ее участия в проекте строительства ГЭС "Тоачи Пилатон", - сказал РИА Новости Спринчан. "Начались переговоры, и обе стороны - и Сelec, и российская энергетическая компания - работают над решением данного вопроса. Процесс, по всей видимости, будет достаточно долгий, но важно, что есть понимание и готовность обеих переговаривающихся сторон к нахождению взаимоприемлемого решения", - подчеркнул посол РФ. По его мнению, согласованный выход из этой ситуации в интересах обеих сторон откроет перспективы для дальнейших проектов между российскими и эквадорскими экономическими операторами, в первую очередь можно говорить об энергетических проектах. Общая установленная мощность проекта "Тоачи Пилатон" составит 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция "Айюрикин" (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".

https://1prime.ru/20250303/avtovaz-855425977.html

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эквадор, интер рао, россия