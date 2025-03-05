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ФАС продлила WB и Ozon срок исполнения предписаний о согласовании скидок

ФАС продлила WB и Ozon срок исполнения предписаний о согласовании скидок - 05.03.2025, ПРАЙМ

ФАС продлила WB и Ozon срок исполнения предписаний о согласовании скидок

Срок исполнения предупреждений об установке условий участия продавцов в акциях, которые были выданы Wildberries и Ozon, по их ходатайству продлен с 28 февраля... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:02+0300

2025-03-05T17:02+0300

2025-03-05T17:02+0300

бизнес

ozon

wildberries

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Срок исполнения предупреждений об установке условий участия продавцов в акциях, которые были выданы Wildberries и Ozon, по их ходатайству продлен с 28 февраля до конца марта, сообщили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. В феврале ведомство предписало маркетплейсам до 28 февраля создать условия, при которых скидки на товары возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям. "Доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений. При этом для обеспечения полной технической реализации требований ФАС России площадки представили ходатайства о продлении сроков их выполнения до конца марта 2025 года. Ведомство проанализировало информацию о необходимой программно-технической доработке и признало запрашиваемые "Озон" и "Вайлдберриз" сроки обоснованными", - сообщили в ФАС в среду. Отмечается, что предупреждения направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца. ФАС проконтролирует выполнение предупреждений. При наличии оснований ведомство возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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бизнес, ozon, wildberries