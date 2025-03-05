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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 2%

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 2% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в среду снижаются на 2%, находясь у отметки чуть выше 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T16:57+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снижаются на 2%, находясь у отметки чуть выше 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,5 доллара (–0,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.27 мск их стоимость составляет 463,7 доллара (–2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 473 доллара за тысячу кубометров. В понедельник компания "Газпром" заявила, что Европа ускоренно расходует запасы из подземных хранилищ газа, средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и к началу сезона закачки она подойдет с опустевшими хранилищами и наполнить их летом будет сложно. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, ice, газпром