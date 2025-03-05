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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5 процента - 05.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе в среду опустились на 3,5% – до 457 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 05.03.2025, ПРАЙМ

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энергетика

газ

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду опустились на 3,5% – до 457 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 469,5 доллара (–0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 485 долларов (+2,5%), ценовой минимум – 455 долларов (-3,8%). Последние фьючерсы торговались по 456,5 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 473 доллара за тысячу кубометров. "Волатильность выглядит средней: новостей геополитики, которые могли бы обеспечивать дальнейший откат, не появляется. Это значит, что прежние проблемы все так же актуальны: у ЕС нет рабочего плана насчет того, откуда и по какой цене наполнять подземные газовые хранилища в новом сезоне", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам эксперта, цены на газ резко скорректировались из-за появления "ощутимых надежд" на деэскалацию конфликта на Украине и ожиданий возможного возобновления поставок сырья из России. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250305/gaz-855500336.html

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газ, европа