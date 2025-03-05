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Госдума уточнила особенности приватизации и проведения собраний акционеров
Госдума уточнила особенности приватизации и проведения собраний акционеров - 05.03.2025, ПРАЙМ
Госдума уточнила особенности приватизации и проведения собраний акционеров
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий уточнения в процедуру приватизации государственного имущества и разрешающий... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T16:54+0300
2025-03-05T16:54+0300
2025-03-05T16:54+0300
госдума
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий уточнения в процедуру приватизации государственного имущества и разрешающий организациям с большим количеством акционеров проводить годовые собрания в онлайн-формате в 2025 году.Закон конкретизирует категории федерального имущества, которое может быть приватизировано без включения в предварительный план (программу) приватизации, а также сокращает объем информации о приватизации, подлежащей обязательной публикации в открытом доступе в сети Интернет.Внесены изменения в процедуру продажи государственного имущества по минимально допустимой цене. Теперь перед подачей ценового предложения претендент должен будет внести задаток в размере 1% от начальной цены, указанной в объявлении о продаже, на счет оператора электронной торговой площадки.Кроме того, из сферы действия закона о приватизации исключены отношения, возникающие при продаже древесины, полученной из стволов срубленных деревьев, растущих на государственных или муниципальных землях.В рамках второго чтения Госдума одобрила ряд дополнительных поправок, включая положение, позволяющее акционерным обществам, насчитывающим более миллиона акционеров, провести годовое собрание акционеров в 2025 году в дистанционном формате, даже если это не предусмотрено уставом акционерного общества.Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после официальной публикации, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. В частности, норма о годовом собрании акционеров начнет действовать немедленно, правила о продаже государственного имущества по минимальной цене - через 30 дней после опубликования, а положения о продаже древесины - через год после публикации.
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госдума, общество
Госдума уточнила особенности приватизации и проведения собраний акционеров
Госдума уточнила особенности приватизации и проведения годовых собраний акционеров
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий уточнения в процедуру приватизации государственного имущества и разрешающий организациям с большим количеством акционеров проводить годовые собрания в онлайн-формате в 2025 году.
Закон конкретизирует категории федерального имущества, которое может быть приватизировано без включения в предварительный план (программу) приватизации, а также сокращает объем информации о приватизации, подлежащей обязательной публикации в открытом доступе в сети Интернет.
Внесены изменения в процедуру продажи государственного имущества по минимально допустимой цене. Теперь перед подачей ценового предложения претендент должен будет внести задаток в размере 1% от начальной цены, указанной в объявлении о продаже, на счет оператора электронной торговой площадки.
Кроме того, из сферы действия закона о приватизации исключены отношения, возникающие при продаже древесины, полученной из стволов срубленных деревьев, растущих на государственных или муниципальных землях.
В рамках второго чтения Госдума одобрила ряд дополнительных поправок, включая положение, позволяющее акционерным обществам, насчитывающим более миллиона акционеров, провести годовое собрание акционеров в 2025 году в дистанционном формате, даже если это не предусмотрено уставом акционерного общества.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после официальной публикации, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. В частности, норма о годовом собрании акционеров начнет действовать немедленно, правила о продаже государственного имущества по минимальной цене - через 30 дней после опубликования, а положения о продаже древесины - через год после публикации.
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