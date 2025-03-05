https://1prime.ru/20250305/germaniya-855512816.html
Германия не планирует налаживать поставки газа из России
Германия не планирует налаживать поставки газа из России - 05.03.2025, ПРАЙМ
Германия не планирует налаживать поставки газа из России
Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:16+0300
2025-03-05T22:16+0300
2025-03-05T22:16+0300
энергетика
германия
россия
газ
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Последняя оставшаяся труба газопровода "Северный поток-2" не сертифицирована. Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Расшифровка пресс-конференции доступна на специальном портале правительства ФРГ. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
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германия, россия, газ, северный поток - 2
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Газ, Северный поток - 2
Германия не планирует налаживать поставки газа из России
ФРГ не планирует налаживать поставки газа РФ, в том числе по "Северному потоку"
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Последняя оставшаяся труба газопровода "Северный поток-2" не сертифицирована. Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Расшифровка пресс-конференции доступна на специальном портале правительства ФРГ.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
"Заманчивое предложение". В Германии призвали вернуться к российскому газу
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.