https://1prime.ru/20250305/gunba-855510763.html

Путин встретился с Гунбой в Москве и лично поздравил с победой на выборах

Путин встретился с Гунбой в Москве и лично поздравил с победой на выборах - 05.03.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с Гунбой в Москве и лично поздравил с победой на выборах

Президент России Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой лично поздравил его с победой на выборах, обратив внимание на хороший... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:49+0300

2025-03-05T19:49+0300

2025-03-05T19:57+0300

владимир путин

абхазия

россия

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой лично поздравил его с победой на выборах, обратив внимание на хороший результат, набранный по итогам голосования. Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%."Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах, 54,7% вы набрали при явке 70% – это хороший результат. Я вас поздравляю", - сказал Путин на встрече с Гунбой в Москве. Российский лидер отметил, что для Гунбы в новой должности нет новизны, указав на его работу вице-президентом республики. По словам Путина, Россию и Абхазию связывают особые отношения."Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией", - сказал глава государства.Российский президент добавил, что избранный глава Абхазии также знает и о проблемах, решения которых ждут граждане."Будем работать", - резюмировал Путин.ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИТакже президент РФ пообещал помочь Абхазии решить проблему дефицита электроэнергии, обеспечив ее гуманитарные поставки."К сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступит в республику, практически исчерпан. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита - это ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока", - обратился Гунба к Путину."Хорошо, все сделаем", - ответил Путин на просьбу абхазского лидера.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯКак отметил Гунба в ходе встречи с Путиным, Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, народ республики ее ощущает."Именно благодаря вашей поддержке народ Абхазии и республики в целом имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией", - сказал Гунба.Политик отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической."Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.Избранный президент Абхазии добавил, что в рамках своей деятельности всегда отдавал приоритет России - главному стратегическому союзнику республики."У нас исторически братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать", - заключил он.ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВАПутин пообещал Гунбе, что даст поручение доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии, и отметил, что соответствующая программа будет продолжаться."Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу", - сказал Путин.Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства данной страны приобретать гражданство другой стороны договора.

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владимир путин, абхазия, россия