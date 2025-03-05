https://1prime.ru/20250305/ivanov-855506537.html
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд - 05.03.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд
Московский городской суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом райсуде, передает... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:28+0300
2025-03-05T18:28+0300
2025-03-05T18:28+0300
тимур иванов
мосгорсуд
минобороны рф
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:85:591:417_1920x0_80_0_0_101225b34ab411e1e158dac6dfbe5b62.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Московский городской суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом райсуде, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила судья свое решение. Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили только на оглашение решения, запретив пользоваться телефонами для записи. Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол. Фигуранты участвовали в заседании лично. На предварительном слушании дела 29 января Хамовнический районный суд принял решение о передаче дела по подсудности в Московский городской суд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом решении настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев. Иванов обвиняется в растрате свыше 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) Уголовного кодекса РФ. Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://1prime.ru/20241222/kollektsiy-853776091.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:70:591:513_1920x0_80_0_0_3febb104fd7e9f968eb7be19043d708c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, мосгорсуд, минобороны рф, коррупция
Тимур Иванов, Мосгорсуд, Минобороны РФ, коррупция
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в Хамовнический райсуд
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Московский городской суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом райсуде, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила судья свое решение.
Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили только на оглашение решения, запретив пользоваться телефонами для записи.
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей
Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол. Фигуранты участвовали в заседании лично.
На предварительном слушании дела 29 января Хамовнический районный суд принял решение о передаче дела по подсудности в Московский городской суд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом решении настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.
Иванов обвиняется в растрате свыше 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) Уголовного кодекса РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.