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Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд

Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд - 05.03.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд

Московский городской суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом райсуде, передает... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T18:28+0300

2025-03-05T18:28+0300

2025-03-05T18:28+0300

тимур иванов

мосгорсуд

минобороны рф

коррупция

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Московский городской суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рассмотрении дела о растрате в Хамовническом райсуде, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Хамовнического районного суда города Москвы от 29 января... Оставить без изменения", - огласила судья свое решение. Заседание прошло в закрытом режиме, родственников и журналистов пустили только на оглашение решения, запретив пользоваться телефонами для записи. Суд рассматривал жалобу защиты три дня подряд из-за проблем с доставкой замечаний защиты на протокол. Фигуранты участвовали в заседании лично. На предварительном слушании дела 29 января Хамовнический районный суд принял решение о передаче дела по подсудности в Московский городской суд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за документов в деле, которые могут быть секретными. На этом решении настаивал прокурор, рассказал РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев. Иванов обвиняется в растрате свыше 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) Уголовного кодекса РФ. Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.

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тимур иванов, мосгорсуд, минобороны рф, коррупция