https://1prime.ru/20250305/kanada-855512487.html

Канада подала иск в ВТО из-за действий США

Канада подала иск в ВТО из-за действий США - 05.03.2025, ПРАЙМ

Канада подала иск в ВТО из-за действий США

Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:11+0300

2025-03-05T22:11+0300

2025-03-05T22:11+0300

экономика

вто

дональд трамп

канада

сша

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/30/841843014_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_da5bdd94a987038464b5c4ef635fe664.jpg

ЖЕНЕВА, 5 мар - ПРАЙМ. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО. "Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных Соединенными Штатами в отношении товаров, происходящих из Канады. Заявка была разослана членам ВТО 5 марта", - сказано в документе. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады .

https://1prime.ru/20250305/uran-855511220.html

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вто, дональд трамп, канада, сша, мировая экономика, пошлины