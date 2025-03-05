https://1prime.ru/20250305/kanada-855512487.html
Канада подала иск в ВТО из-за действий США
Канада подала иск в ВТО из-за действий США - 05.03.2025, ПРАЙМ
Канада подала иск в ВТО из-за действий США
Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:11+0300
2025-03-05T22:11+0300
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ЖЕНЕВА, 5 мар - ПРАЙМ. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО. "Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных Соединенными Штатами в отношении товаров, происходящих из Канады. Заявка была разослана членам ВТО 5 марта", - сказано в документе. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады .
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вто, дональд трамп, канада, сша, мировая экономика, пошлины
Экономика, ВТО, Дональд Трамп, КАНАДА, США, Мировая экономика, пошлины
Канада подала иск в ВТО из-за действий США
Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США
ЖЕНЕВА, 5 мар - ПРАЙМ. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, говорится в заявлении ВТО.
"Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных Соединенными Штатами в отношении товаров, происходящих из Канады. Заявка была разослана членам ВТО 5 марта", - сказано в документе.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады .
Торговая война с Канадой может затронуть поставки природного урана в США