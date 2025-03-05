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ЦБ обсудит ограничение количества карт на человека для борьбы с дропперами

ЦБ обсудит ограничение количества карт на человека для борьбы с дропперами - 05.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ обсудит ограничение количества карт на человека для борьбы с дропперами

Банк России обсуждает разумное ограничение количества банковских карт на одного человека в рамках борьбы с дропперами, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:09+0300

2025-03-05T17:09+0300

2025-03-05T17:09+0300

банк россии

финансы

банки

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России обсуждает разумное ограничение количества банковских карт на одного человека в рамках борьбы с дропперами, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства. Глава регулятора напомнила, что дропперы - это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан. "Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт. Такой опыт есть, например, у наших коллег в Казахстане", - сказала Набиуллина, говоря о предлагаемых мерах по борьбе с дропперами.

https://1prime.ru/20250219/tsb-855062277.html

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