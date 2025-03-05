https://1prime.ru/20250305/karty-855503755.html

Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт

Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт - 05.03.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт

Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:31+0300

2025-03-05T17:31+0300

2025-03-05T17:31+0300

россия

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт)", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

https://1prime.ru/20250305/banki-855501981.html

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