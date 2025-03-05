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Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт
Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт - 05.03.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт
Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:31+0300
2025-03-05T17:31+0300
россия
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт)", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
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РОССИЯ
17:31 05.03.2025
 
Генпрокуратура изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт

Краснов: ГП изучит возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт)", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
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