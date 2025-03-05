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ЦБ предложил ограничить число банковских карт на человека - 05.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250305/karty-855505674.html
ЦБ предложил ограничить число банковских карт на человека
ЦБ предложил ограничить число банковских карт на человека - 05.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил ограничить число банковских карт на человека
Банк России в рамках борьбы с дропперами предлагает ограничить количество банковских карт на одного человека в одном банке до пяти, в разных - до 20, заявила... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:05+0300
2025-03-05T23:59+0300
экономика
эльвира набиуллина
россия
банки
банковские карты
мошенничество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России в рамках борьбы с дропперами предлагает ограничить количество банковских карт на одного человека в одном банке до пяти, в разных - до 20, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Глава регулятора напомнила, что дропперы - это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан. В рамках мер борьбы с дропперами ЦБ РФ обсуждает разумное ограничение количества банковских карт на одного человека. "Нормальному человеку не нужно сто карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке, - там карты бывают разные, - до пяти, а в нескольких - до 20, но это уменьшит масштабы. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены, но предотвратит массовый, веерный выпуск", - заявила Набиуллина. "По сути дела, это облегчает дропперство, то есть человеку выписываются сотни, тысячи карточек… одна карточка попала, сейчас ее быстро видят, одну карточку, по которой мошеннические операции производятся, идет вторая", - объяснила она. "Помните, как в свое время на один адрес регистрировали сразу много фирм-однодневок?", - провела также аналогию глава регулятора. По словам Набиуллиной, карты дропперов в настоящее время подорожали. "Это некоторый позитив. На "черном" рынке 10-15 тысяч рублей стоило, сейчас около 70 тысяч рублей. Но они становятся одноразовым инструментом, человек их может получить много", - пояснила она.
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эльвира набиуллина, россия, банки, банковские карты, мошенничество, владимир путин
Экономика, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, Банки, банковские карты, мошенничество, Владимир Путин
18:05 05.03.2025 (обновлено: 23:59 05.03.2025)
 
ЦБ предложил ограничить число банковских карт на человека

ЦБ РФ предлагает ограничить число карт на человека в одном банке до 5, в разных - до 20

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России в рамках борьбы с дропперами предлагает ограничить количество банковских карт на одного человека в одном банке до пяти, в разных - до 20, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Глава регулятора напомнила, что дропперы - это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан. В рамках мер борьбы с дропперами ЦБ РФ обсуждает разумное ограничение количества банковских карт на одного человека.
"Нормальному человеку не нужно сто карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке, - там карты бывают разные, - до пяти, а в нескольких - до 20, но это уменьшит масштабы. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены, но предотвратит массовый, веерный выпуск", - заявила Набиуллина.
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"По сути дела, это облегчает дропперство, то есть человеку выписываются сотни, тысячи карточек… одна карточка попала, сейчас ее быстро видят, одну карточку, по которой мошеннические операции производятся, идет вторая", - объяснила она.
"Помните, как в свое время на один адрес регистрировали сразу много фирм-однодневок?", - провела также аналогию глава регулятора.
По словам Набиуллиной, карты дропперов в настоящее время подорожали. "Это некоторый позитив. На "черном" рынке 10-15 тысяч рублей стоило, сейчас около 70 тысяч рублей. Но они становятся одноразовым инструментом, человек их может получить много", - пояснила она.
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРОССИЯБанкибанковские картымошенничествоВладимир Путин
 
 
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