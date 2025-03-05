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Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время
Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время - 05.03.2025, ПРАЙМ
Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время
Правительство России надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:51+0300
2025-03-05T17:51+0300
госдума
дмитрий григоренко
москва
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство России надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул необходимость ускорить работу над нормативными решениями по борьбе с мошенничеством, исключив "период охлаждения", учитывая значительный ущерб, наносимый гражданам и государству телефонными и интернет-мошенниками.Григоренко выразил уверенность, что принятие закона может произойти уже в течение ближайшего месяца.Правительство России одобрило законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству в середине февраля и планирует в ближайшее время представить его на рассмотрение в Госдуму. Законопроект включает около 30 мер, направленных на защиту граждан от различных видов мошеннических действий.
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госдума, дмитрий григоренко, москва, технологии, владимир путин
Госдума, Дмитрий Григоренко, МОСКВА, Технологии, Владимир Путин
17:51 05.03.2025
 
Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время

Григоренко: закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство России надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул необходимость ускорить работу над нормативными решениями по борьбе с мошенничеством, исключив "период охлаждения", учитывая значительный ущерб, наносимый гражданам и государству телефонными и интернет-мошенниками.
Григоренко выразил уверенность, что принятие закона может произойти уже в течение ближайшего месяца.
Правительство России одобрило законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству в середине февраля и планирует в ближайшее время представить его на рассмотрение в Госдуму. Законопроект включает около 30 мер, направленных на защиту граждан от различных видов мошеннических действий.
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