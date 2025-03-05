https://1prime.ru/20250305/kiber-855504904.html

Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время

Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время - 05.03.2025, ПРАЙМ

Власти надеются принять закон против кибермошенников в ближайшее время

Правительство России надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:51+0300

2025-03-05T17:51+0300

2025-03-05T17:51+0300

госдума

дмитрий григоренко

москва

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство России надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул необходимость ускорить работу над нормативными решениями по борьбе с мошенничеством, исключив "период охлаждения", учитывая значительный ущерб, наносимый гражданам и государству телефонными и интернет-мошенниками.Григоренко выразил уверенность, что принятие закона может произойти уже в течение ближайшего месяца.Правительство России одобрило законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству в середине февраля и планирует в ближайшее время представить его на рассмотрение в Госдуму. Законопроект включает около 30 мер, направленных на защиту граждан от различных видов мошеннических действий.

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госдума, дмитрий григоренко, москва, технологии, владимир путин