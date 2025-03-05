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Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных - 05.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных
Минпромторг РФ предложил упростить маркировку кормов для животных, за счет расширения перечня случаев, на которые не распространяются правила, в части продукции | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T20:57+0300
2025-03-05T20:57+0300
экономика
минпромторг
животные
корма для животных
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил упростить маркировку кормов для животных, за счет расширения перечня случаев, на которые не распространяются правила, в части продукции на развес, сообщили в ведомстве. "Маркировку кормов для животных предлагается упростить… Учитывая обращения участников оборота, а также анализ правоприменительной практики, Минпромторгом России разработан ряд изменений в правила маркировки указанной товарной группы. Ключевым изменением является расширение перечня случаев, на которые не распространяются Правила маркировки кормов, в части продукции, реализуемой на развес", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что обязательная маркировка кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку, стартовала с 1 сентября 2024 года.
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минпромторг, животные, корма для животных
Экономика, Минпромторг, животные, корма для животных
20:57 05.03.2025
 
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных

Минпромторг России предложил упростить маркировку кормов для животных

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил упростить маркировку кормов для животных, за счет расширения перечня случаев, на которые не распространяются правила, в части продукции на развес, сообщили в ведомстве.
"Маркировку кормов для животных предлагается упростить… Учитывая обращения участников оборота, а также анализ правоприменительной практики, Минпромторгом России разработан ряд изменений в правила маркировки указанной товарной группы. Ключевым изменением является расширение перечня случаев, на которые не распространяются Правила маркировки кормов, в части продукции, реализуемой на развес", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что обязательная маркировка кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку, стартовала с 1 сентября 2024 года.
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ЭкономикаМинпромторгживотныекорма для животных
 
 
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