https://1prime.ru/20250305/korm-855512070.html
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных - 05.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных
Минпромторг РФ предложил упростить маркировку кормов для животных, за счет расширения перечня случаев, на которые не распространяются правила, в части продукции | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T20:57+0300
2025-03-05T20:57+0300
2025-03-05T20:57+0300
экономика
минпромторг
животные
корма для животных
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил упростить маркировку кормов для животных, за счет расширения перечня случаев, на которые не распространяются правила, в части продукции на развес, сообщили в ведомстве. "Маркировку кормов для животных предлагается упростить… Учитывая обращения участников оборота, а также анализ правоприменительной практики, Минпромторгом России разработан ряд изменений в правила маркировки указанной товарной группы. Ключевым изменением является расширение перечня случаев, на которые не распространяются Правила маркировки кормов, в части продукции, реализуемой на развес", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что обязательная маркировка кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку, стартовала с 1 сентября 2024 года.
https://1prime.ru/20250303/avto-855324686.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг, животные, корма для животных
Экономика, Минпромторг, животные, корма для животных
Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных
Минпромторг России предложил упростить маркировку кормов для животных
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил упростить маркировку кормов для животных, за счет расширения перечня случаев, на которые не распространяются правила, в части продукции на развес, сообщили в ведомстве.
"Маркировку кормов для животных предлагается упростить… Учитывая обращения участников оборота, а также анализ правоприменительной практики, Минпромторгом России разработан ряд изменений в правила маркировки указанной товарной группы. Ключевым изменением является расширение перечня случаев, на которые не распространяются Правила маркировки кормов, в части продукции, реализуемой на развес", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что обязательная маркировка кормов для животных, упакованных в потребительскую упаковку, стартовала с 1 сентября 2024 года.
Эксперт рассказал, что будет с автозапчастями после начала маркировки