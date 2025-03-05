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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 марта - 05.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250305/kurs-855503859.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 марта - 05.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,84 копейки, до 12,289 рубля, курс доллара вырос на 54,3 копейки, до 89,7878 рубля,... | 05.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
банк россия
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,84 копейки, до 12,289 рубля, курс доллара вырос на 54,3 копейки, до 89,7878 рубля, курс евро вырос на 1,8 рубля, до 95,7035 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США пр отношению к Московской бирже ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, банк россия
Экономика, Рынки, банк Россия
17:32 05.03.2025 (обновлено: 17:34 05.03.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 марта

Официальный курс юаня на четверг - 12,29 руб, доллара - 89,79 руб, евро - 95,7 руб

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 9,84 копейки, до 12,289 рубля, курс доллара вырос на 54,3 копейки, до 89,7878 рубля, курс евро вырос на 1,8 рубля, до 95,7035 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США пр отношению к Московской бирже ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 марта
4 марта, 17:45
 
ЭкономикаРынкибанк Россия
 
 
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