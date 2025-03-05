https://1prime.ru/20250305/lada-855507471.html
ФАС проводит анализ ценообразования машин Lada в 2024 году
ФАС проводит анализ ценообразования машин Lada в 2024 году - 05.03.2025, ПРАЙМ
ФАС проводит анализ ценообразования машин Lada в 2024 году
ФАС России на основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного ценообразования запросила информацию о хозяйственной деятельности АО... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:44+0300
2025-03-05T18:44+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ФАС России на основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного ценообразования запросила информацию о хозяйственной деятельности АО "АвтоВАЗ" по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Газета "Ведомости" в феврале писала об обращении "Национального совета такси" (НСТ) в ФАС с просьбой проверить факт завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta, которые закупают таксопарки. "В настоящее время на основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного повышения цен на автомобили ФАС России запросила у АО "АвтоВАЗ" информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в случае выявления нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, будут приняты соответствующие меры реагирования. "Обращение "Национального совета такси" ФАС России оставила без рассмотрения. Служба рекомендовала объединению приложить необходимые документы и обратиться повторно", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250304/lada-vesta-855453824.html
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lada, автоваз, россия, lada vision 4x4, lada niva legend, фас рф
Экономика, Lada, АвтоВАЗ, РОССИЯ, Lada Vision 4x4, Lada Niva Legend, ФАС РФ
ФАС проводит анализ ценообразования машин Lada в 2024 году
ФАС после жалобы ассоциации такси проводит анализ ценообразования машин Lada в 2024 году
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ФАС России на основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного ценообразования запросила информацию о хозяйственной деятельности АО "АвтоВАЗ" по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Ведомости" в феврале писала об обращении "Национального совета такси" (НСТ) в ФАС с просьбой проверить факт завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta, которые закупают таксопарки.
"В настоящее время на основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного повышения цен на автомобили ФАС России запросила у АО "АвтоВАЗ" информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ", - говорится в сообщении.
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta с новой коробкой передач
В ведомстве добавили, что в случае выявления нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, будут приняты соответствующие меры реагирования. "Обращение "Национального совета такси" ФАС России оставила без рассмотрения. Служба рекомендовала объединению приложить необходимые документы и обратиться повторно", - добавили в пресс-службе.