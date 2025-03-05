https://1prime.ru/20250305/makron-855513682.html

Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы

Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы - 05.03.2025, ПРАЙМ

Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы

Президент Франции Эмманэуль Макрон утверждает, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Такое заявление он сделал в ходе телеобращения. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:34+0300

2025-03-05T22:34+0300

2025-03-05T22:35+0300

франция

россия

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_755539a27afa1368f3d71a5ee938bb47.jpg

ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманэуль Макрон утверждает, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Такое заявление он сделал в ходе телеобращения."Агрессия России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы", - сказал он.Макрон также утверждает, что Россия представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве."Россия укрепляет свою армию. К 2030 году она планирует усилить свою армию еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами", - заявил он.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250305/makron-855513330.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, россия, эммануэль макрон