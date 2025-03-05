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Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов
Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов - 05.03.2025, ПРАЙМ
Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов
Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:08+0300
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мид
румыния
россия
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском ведомстве. Ранее МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.
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мид, румыния, россия
МИД, РУМЫНИЯ, РОССИЯ
18:08 05.03.2025
 
Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов

МИД РФ: Россия ответит Румынии на объявление персонами нон грата двух дипломатов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском ведомстве.
Ранее МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.
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