https://1prime.ru/20250305/mid-855505955.html

Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов

Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов - 05.03.2025, ПРАЙМ

Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов

Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T18:08+0300

2025-03-05T18:08+0300

2025-03-05T18:08+0300

мид

румыния

россия

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском ведомстве. Ранее МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.

https://1prime.ru/20250208/rumyniya-854776233.html

румыния

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мид, румыния, россия