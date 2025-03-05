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В РБ заверили, что операторы выполняют обязательства по роумингу с Россией

В РБ заверили, что операторы выполняют обязательства по роумингу с Россией - 05.03.2025, ПРАЙМ

В РБ заверили, что операторы выполняют обязательства по роумингу с Россией

Мобильные операторы Белоруссии выполняют все условия подписанных соглашений по комфортным тарифам роуминга с Россией, которые заработали с 1 марта, сообщил... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T21:43+0300

2025-03-05T21:43+0300

2025-03-05T21:43+0300

экономика

белоруссия

сотовые операторы

россия

роуминг

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МИНСК, 5 мар – ПРАЙМ. Мобильные операторы Белоруссии выполняют все условия подписанных соглашений по комфортным тарифам роуминга с Россией, которые заработали с 1 марта, сообщил министр связи и информатизации республики Кирилл Залесский. По его информации, в рамках оперативного мониторинга выполнения решения высшего государственного совета Союзного государства в министерстве связи и информатизации прошла встреча с руководством трех мобильных операторов Белоруссии. "Обсудили вопросы перехода на новые правила для предоставления комфортных условий роуминга, взаимных в Беларуси и России. Наши операторы подтверждают бесшовность такого перехода и выполнение всех условий подписанных соглашений. Также все три мобильных оператора Беларуси готовы при необходимости давать пояснения и консультации через колл-центры", - приводит слова Залесского агентство Белта. В ноябре совет министров Союзного государства принял резолюцию о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства, определив обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам, который должен был стать доступным абонентам Союзного государства с 1 марта 2025 года. В декабре была подписана резолюция высшего госсовета Союзного государства о создании комфортных тарифов. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 – на исходящие (если "домашний тариф" абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.

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белоруссия, сотовые операторы, россия, роуминг