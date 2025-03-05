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ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока - 05.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока - 05.03.2025, ПРАЙМ
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:27+0300
2025-03-05T19:27+0300
экономика
молоко
продукты
конкуренция
фас рф
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на рынке, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока. Служба направила запросы в адрес более 90 производителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации сырого молока: системе, регионах и объемах сбыта, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022-2024 годы. В свою очередь ведомство на основании полученных данных проведет оценку состояния конкуренции с целью выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках сырого молока. Кроме того, ФАС РФ проанализирует обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен. "При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там.
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молоко, продукты, конкуренция, фас рф
Экономика, молоко, продукты, конкуренция, ФАС РФ
19:27 05.03.2025
 
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока

ФАС направила запросы более 90 производителям сырого молока для проверки конкуренции

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока, чтобы проанализировать состояние конкуренции на рынке, сообщили в ведомстве.
"ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока. Служба направила запросы в адрес более 90 производителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организации должны предоставить информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации сырого молока: системе, регионах и объемах сбыта, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022-2024 годы.
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В свою очередь ведомство на основании полученных данных проведет оценку состояния конкуренции с целью выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках сырого молока. Кроме того, ФАС РФ проанализирует обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен.
"При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там.
 
ЭкономикамолокопродуктыконкуренцияФАС РФ
 
 
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