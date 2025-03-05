https://1prime.ru/20250305/moshennichestvo-855505429.html

ЦБ перечислил, кто должен разделять ответственность за мошенничество

ЦБ перечислил, кто должен разделять ответственность за мошенничество - 05.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ перечислил, кто должен разделять ответственность за мошенничество

Банки и операторы должны нести материальную ответственность, если допустили мошенничество со своей стороны, но также можно поддержать предложения... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T18:03+0300

2025-03-05T18:03+0300

2025-03-05T18:03+0300

эльвира набиуллина

банки

россия

банк россии

мошенничество

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банки и операторы должны нести материальную ответственность, если допустили мошенничество со своей стороны, но также можно поддержать предложения правоохранительных органов ввести уголовную ответственность и для дропперов, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мошенники сначала добираются до человека, звонят ему и так далее, и только потом до его счета в банке. Операторы связи уже научились выявлять звонки мошенника. Здесь возможности и искусственного интеллекта позволяют. Операторы связи могут подать тревожный сигнал, могут заблокировать, оборвать звонок. Более того, они могут и должны предупреждать банки, что конкретный человек сейчас подвергается атаке, чтобы банки на своей стороне приняли меры предосторожности и помогли человеку", - отметила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Этот механизм предполагается задействовать с согласия самого человека. Успешный опыт такой есть, но сейчас это вопрос договоренности крупных банков и телеком-операторов. Мы видим, что те банки, которые работают по этой системе, - это достаточно эффективно на практике… Здесь я возвращаюсь к теме материальной ответственности. Мы полагаем, что она должна быть и у банков, и у операторов связи, потому что операторы первыми видят мошенников на своих сетях. Если оператор связи не отфильтровал звонок мошенника, да не один, то он должен возмещать деньги", - сказала глава ЦБ. Если же не выполнил свою задачу банк: получил сигнал тревоги, но "палец о палец не ударил", то бремя ответственности ложится на него. На взгляд ЦБ, такое разделение ответственности справедливо. "В равной степени мотивирует рублем и банки, и операторов устанавливать оборону каждому на своем участке", - добавила она. "Мы поддерживаем введение уголовной ответственности, которую предложили правоохранительные органы для дропов. Она заключается в том, что среди так называемых "дропов" много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники", - заявила Набиуллина. "Поэтому мы считаем, что родители подростков в возрасте до 18 лет, а сейчас счет и карту можно открыть с 14 лет, должны давать согласие на открытие счета, на получение карты ребенком, у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребенка, тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное", - сказала она.

https://1prime.ru/20250305/cyberfraud-855505049.html

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эльвира набиуллина, банки, россия, банк россии, мошенничество