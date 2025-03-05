https://1prime.ru/20250305/nabiullina-855510480.html

Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина

Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина - 05.03.2025, ПРАЙМ

Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина

Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:31+0300

2025-03-05T19:31+0300

2025-03-05T19:31+0300

экономика

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не делает, то возмещать клиентам похищенное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, банк - с согласия клиента - должен брать на себя и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения. Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное. Приложение банка по сути должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Набиуллина предупредила, что мошенники придумали вирус, с помощью которого сначала скрытно получают контроль над телефоном жертвы, а затем доступ к приложениям банков. "По нашим оценкам, во второй половине прошлого года почти половина хищений со счетов были совершены именно так. Эти хищения приходятся на банки, которые спустя рукава подходят к безопасности своих приложений", - рассказала глава ЦБ. Она призвала банки не перекладывать на клиента ответственность за защиту от вирусов, назвав это "неприемлемым".

https://1prime.ru/20250305/nabiullina-855507102.html

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эльвира набиуллина, банк россии