https://1prime.ru/20250305/nabiullina-855510480.html
Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина
Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина - 05.03.2025, ПРАЙМ
Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина
Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:31+0300
2025-03-05T19:31+0300
2025-03-05T19:31+0300
экономика
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не делает, то возмещать клиентам похищенное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, банк - с согласия клиента - должен брать на себя и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения. Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное. Приложение банка по сути должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Набиуллина предупредила, что мошенники придумали вирус, с помощью которого сначала скрытно получают контроль над телефоном жертвы, а затем доступ к приложениям банков. "По нашим оценкам, во второй половине прошлого года почти половина хищений со счетов были совершены именно так. Эти хищения приходятся на банки, которые спустя рукава подходят к безопасности своих приложений", - рассказала глава ЦБ. Она призвала банки не перекладывать на клиента ответственность за защиту от вирусов, назвав это "неприемлемым".
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эльвира набиуллина, банк россии
Экономика, Эльвира Набиуллина, Банк России
Приложение банка должно быть надежным, как сейф, заявила Набиуллина
Набиуллина призвала сделать так, чтобы приложение банка было надежным, как сейф
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не делает, то возмещать клиентам похищенное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На наш взгляд, банк - с согласия клиента - должен брать на себя и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения. Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное. Приложение банка по сути должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Набиуллина предупредила, что мошенники придумали вирус, с помощью которого сначала скрытно получают контроль над телефоном жертвы, а затем доступ к приложениям банков.
Набиуллина обозначила принцип работы системы по борьбе с мошенничеством
"По нашим оценкам, во второй половине прошлого года почти половина хищений со счетов были совершены именно так. Эти хищения приходятся на банки, которые спустя рукава подходят к безопасности своих приложений", - рассказала глава ЦБ.
Она призвала банки не перекладывать на клиента ответственность за защиту от вирусов, назвав это "неприемлемым".