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"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов
"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов - 05.03.2025, ПРАЙМ
"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов
"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов, заявил директор департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T23:19+0300
2025-03-05T23:19+0300
2025-03-05T23:19+0300
экономика
гмк норильский никель
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. "Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов, заявил директор департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков. "Есть ограниченный список из 17 редкоземельных металлов: скандий, лантан, церий и так далее. И ни один из них "Норильский никель" не производит. И планов таких у нас нет, потому что для нас производство того или иного металла - это прежде всего вопрос возврата на инвестиции", - ответил он на вопрос о намерениях компании выйти на рынок редкоземельных металлов в программе "Рынки.Итоги" на телеканале РБК. "Норникель" при выборе металла смотрит на экономику проекта, а именно на то, чтобы возвратные инвестиции превышали 20% - определенную точку отсечения, добавил Боровиков. Так как компания производит экспортный продукт, то функциональной валютой являются доллары. Боровиков отметил, что с редкоземельными металлами произошла "огромная путаница", и к этой группе стали причислять те металлы, которые к ней не относятся, например, литий, вольфрам и другие. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий и скандий). Они широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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гмк норильский никель, редкоземельные элементы
Экономика, ГМК Норильский никель, редкоземельные элементы
"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов
"Норильский никель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. "Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов, заявил директор департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков.
"Есть ограниченный список из 17 редкоземельных металлов: скандий, лантан, церий и так далее. И ни один из них "Норильский никель" не производит. И планов таких у нас нет, потому что для нас производство того или иного металла - это прежде всего вопрос возврата на инвестиции", - ответил он на вопрос о намерениях компании выйти на рынок редкоземельных металлов в программе "Рынки.Итоги" на телеканале РБК.
"Норникель" при выборе металла смотрит на экономику проекта, а именно на то, чтобы возвратные инвестиции превышали 20% - определенную точку отсечения, добавил Боровиков. Так как компания производит экспортный продукт, то функциональной валютой являются доллары.
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Боровиков отметил, что с редкоземельными металлами произошла "огромная путаница", и к этой группе стали причислять те металлы, которые к ней не относятся, например, литий, вольфрам и другие.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий и скандий). Они широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.