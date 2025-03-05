https://1prime.ru/20250305/nornikel-855514331.html

"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов

"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов - 05.03.2025, ПРАЙМ

"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов

"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов, заявил директор департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T23:19+0300

2025-03-05T23:19+0300

2025-03-05T23:19+0300

экономика

гмк норильский никель

редкоземельные элементы

https://cdnn.1prime.ru/img/84207/58/842075877_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_9b8a3ef220d44a2b9d7c2a078b36d433.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. "Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов, заявил директор департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков. "Есть ограниченный список из 17 редкоземельных металлов: скандий, лантан, церий и так далее. И ни один из них "Норильский никель" не производит. И планов таких у нас нет, потому что для нас производство того или иного металла - это прежде всего вопрос возврата на инвестиции", - ответил он на вопрос о намерениях компании выйти на рынок редкоземельных металлов в программе "Рынки.Итоги" на телеканале РБК. "Норникель" при выборе металла смотрит на экономику проекта, а именно на то, чтобы возвратные инвестиции превышали 20% - определенную точку отсечения, добавил Боровиков. Так как компания производит экспортный продукт, то функциональной валютой являются доллары. Боровиков отметил, что с редкоземельными металлами произошла "огромная путаница", и к этой группе стали причислять те металлы, которые к ней не относятся, например, литий, вольфрам и другие. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий и скандий). Они широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

https://1prime.ru/20250227/rusal-855297872.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гмк норильский никель, редкоземельные элементы