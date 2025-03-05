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США дают автопрому Канады и Мексики месяц отсрочки по пошлинам

США дают автопрому Канады и Мексики месяц отсрочки по пошлинам - 05.03.2025, ПРАЙМ

США дают автопрому Канады и Мексики месяц отсрочки по пошлинам

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку в один месяц от введенных пошлин, заявила во вторник... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:31+0300

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2025-03-05T22:31+0300

экономика

канада

мексика

дональд трамп

сша

автопроизводители

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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку в один месяц от введенных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы говорили с крупнейшими автодилерами. Мы предоставим одномесячное освобождение от любых пошлин на автомобили, поступающие через соглашение USMCA," – сказала она на брифинге, зачитывая заявление Трампа. По ее словам, исключение было сделано по просьбе компаний, работающих в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (USMCA), чтобы избежать их экономического ущерба. "Зеркальные пошлины по-прежнему вступят в силу 2 апреля, но по запросу компаний, связанных с USMCA, президент предоставляет им освобождение на один месяц, чтобы они не оказались в невыгодном экономическом положении," – пояснила Левитт. Ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний.

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мексика

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канада, мексика, дональд трамп, сша, автопроизводители