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Песков рассказал о личном опыте общения с телефонными мошенниками
Песков рассказал о личном опыте общения с телефонными мошенниками - 05.03.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о личном опыте общения с телефонными мошенниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ему не раз звонили телефонные мошенники. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:49+0300
2025-03-05T18:49+0300
2025-03-05T18:49+0300
мошенничество
дмитрий песков
банки
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ему не раз звонили телефонные мошенники. "Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной", - рассказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста. В 2022 году Песков рассказывал, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами, однако при этом деньги вернули благодаря службам безопасности банков, которые хорошо среагировали на этот инцидент. Как отметил Песков, его дочь знала о правилах цифровой безопасности, но мошенники убедили ее сообщить данные и таким образом забрали денежне средства с двух карт.
https://1prime.ru/20250305/moshenniki-855481594.html
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мошенничество, дмитрий песков, банки
мошенничество, Дмитрий Песков, Банки
Песков рассказал о личном опыте общения с телефонными мошенниками
Песков рассказал, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ему не раз звонили телефонные мошенники.
"Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной", - рассказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.
В 2022 году Песков рассказывал, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами, однако при этом деньги вернули благодаря службам безопасности банков, которые хорошо среагировали на этот инцидент. Как отметил Песков, его дочь знала о правилах цифровой безопасности, но мошенники убедили ее сообщить данные и таким образом забрали денежне средства с двух карт.
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