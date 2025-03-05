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Правительство поручило ввести скидку для детей на проезд в поездах

Правительство поручило ввести скидку для детей на проезд в поездах - 05.03.2025, ПРАЙМ

Правительство поручило ввести скидку для детей на проезд в поездах

Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить для детей 10-18 лет - граждан России скидку в 50% на проезд в поездах дальнего... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T23:01+0300

2025-03-05T23:01+0300

2025-03-05T23:05+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить для детей 10-18 лет - граждан России скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. "Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров - граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет… льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в мотор-вагонном подвижном составе", - говорится в документе. Согласно постановлению, действующие тарифы для пассажиров до 10 лет применяются только в отношении детей - граждан России. Минтранс РФ в октябре 2024 года сообщил, что предложил закрепить предоставление скидки в 50% на проезд в дальних поездах для детей 10-17 лет на весь год без привязки к обучению и бумажным справкам. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

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россия, правительство рф, ржд, скидки, дети