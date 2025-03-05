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Приложение Россельхозбанка появилось в App Store под названием "Учет надоя"

Приложение Россельхозбанка появилось в App Store под названием "Учет надоя" - 05.03.2025, ПРАЙМ

Приложение Россельхозбанка появилось в App Store под названием "Учет надоя"

Новое мобильное приложение Россельхозбанка - "Учет надоя" появилось в App Store, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:43+0300

2025-03-05T17:43+0300

2025-03-05T17:43+0300

банки

финансы

россельхозбанк

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Новое мобильное приложение Россельхозбанка - "Учет надоя" появилось в App Store, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Учет надоя" - новое мобильное приложение Россельхозбанка для пользователей iOS. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в октябре 2024 года", - сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах с операционной системой iOS. "Банк также рекомендует клиентам, которые пользуются приложением на операционной системе iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения РСХБ", - отмечается в сообщении. Также указывается, что у клиентов сохраняется возможность воспользоваться интернет-банком, который работает в штатном режиме.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россельхозбанк