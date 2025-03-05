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Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю
Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю - 05.03.2025, ПРАЙМ
Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю
Картофель и помидоры в России за период с 25 февраля по 3 марта выросли в цене на 2,4%, а огурцы подешевели на 5,2%, следует из материалов Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-05T19:15+0300
экономика
росстат
овощи
фрукты
продукты питания
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Картофель и помидоры в России за период с 25 февраля по 3 марта выросли в цене на 2,4%, а огурцы подешевели на 5,2%, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,2%, в том числе бананы подорожали на 1,9%, свекла столовая и морковь - на 1,2%, капуста белокочанная - на 0,9%, яблоки - на 0,5%, лук репчатый - на 0,3%. Также за прошедшую неделю рыба мороженная выросла в цене на 0,8%, водка подорожала на 0,6%, молоко пастеризованное и вермишель - на 0,5%, говядина, консервы мясные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%. Кроме того, рост цен на хлеб пшеничный и ржаной, молоко ультрапастеризованное, маргарин, творог, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания составил 0,3%, баранина, свинина, сметана, макаронные изделия, печенье, консервы фруктово-ягодные для детского питания и соль поваренная подорожали на 0,1%. В Росстате также отметили снижение цен за прошедшую неделю на куриные яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, муку пшеничную - на 0,2%, масло подсолнечное, сахар-песок и рис - на 0,1%.
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росстат, овощи, фрукты, продукты питания
Экономика, Росстат, овощи, фрукты, продукты питания
19:15 05.03.2025
 
Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю

Росстат: больше всего за неделю подорожали картофель и помидоры, а подешевели - огурцы

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОвощи и фрукты
Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Картофель и помидоры в России за период с 25 февраля по 3 марта выросли в цене на 2,4%, а огурцы подешевели на 5,2%, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,2%, в том числе бананы подорожали на 1,9%, свекла столовая и морковь - на 1,2%, капуста белокочанная - на 0,9%, яблоки - на 0,5%, лук репчатый - на 0,3%.
Также за прошедшую неделю рыба мороженная выросла в цене на 0,8%, водка подорожала на 0,6%, молоко пастеризованное и вермишель - на 0,5%, говядина, консервы мясные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%
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Кроме того, рост цен на хлеб пшеничный и ржаной, молоко ультрапастеризованное, маргарин, творог, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания составил 0,3%, баранина, свинина, сметана, макаронные изделия, печенье, консервы фруктово-ягодные для детского питания и соль поваренная подорожали на 0,1%.
В Росстате также отметили снижение цен за прошедшую неделю на куриные яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, муку пшеничную - на 0,2%, масло подсолнечное, сахар-песок и рис - на 0,1%.
 
ЭкономикаРосстатовощифруктыпродукты питания
 
 
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