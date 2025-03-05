https://1prime.ru/20250305/produkty-855508960.html

Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю

Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю - 05.03.2025, ПРАЙМ

Росстат подсчитал, насколько подорожали продукты за неделю

Картофель и помидоры в России за период с 25 февраля по 3 марта выросли в цене на 2,4%, а огурцы подешевели на 5,2%, следует из материалов Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:15+0300

2025-03-05T19:15+0300

2025-03-05T19:15+0300

экономика

росстат

овощи

фрукты

продукты питания

https://cdnn.1prime.ru/img/83988/93/839889367_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_27ed9245b43501e0c96f22094e3c78a8.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Картофель и помидоры в России за период с 25 февраля по 3 марта выросли в цене на 2,4%, а огурцы подешевели на 5,2%, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,2%, в том числе бананы подорожали на 1,9%, свекла столовая и морковь - на 1,2%, капуста белокочанная - на 0,9%, яблоки - на 0,5%, лук репчатый - на 0,3%. Также за прошедшую неделю рыба мороженная выросла в цене на 0,8%, водка подорожала на 0,6%, молоко пастеризованное и вермишель - на 0,5%, говядина, консервы мясные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%. Кроме того, рост цен на хлеб пшеничный и ржаной, молоко ультрапастеризованное, маргарин, творог, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания составил 0,3%, баранина, свинина, сметана, макаронные изделия, печенье, консервы фруктово-ягодные для детского питания и соль поваренная подорожали на 0,1%. В Росстате также отметили снижение цен за прошедшую неделю на куриные яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, муку пшеничную - на 0,2%, масло подсолнечное, сахар-песок и рис - на 0,1%.

https://1prime.ru/20250305/rosstat-855508149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, овощи, фрукты, продукты питания