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"Русагротранс" снизил прогноз экспорта российской пшеницы - 05.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Русагротранс" снизил прогноз экспорта российской пшеницы
"Русагротранс" снизил прогноз экспорта российской пшеницы - 05.03.2025, ПРАЙМ
"Русагротранс" снизил прогноз экспорта российской пшеницы
Прогноз по экспорту пшеницы из России в сельхозсезоне 2024-2025 (июль 2024 - июнь 2025) снижен до 40,5 миллиона с 42 миллионов тонн, сообщает аналитический... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:41+0300
2025-03-05T17:41+0300
экономика
россия
пшеница
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Прогноз по экспорту пшеницы из России в сельхозсезоне 2024-2025 (июль 2024 - июнь 2025) снижен до 40,5 миллиона с 42 миллионов тонн, сообщает аналитический центр "Русагротранса". "Прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне 2024-2025 снижен с 42 миллионов до 40,5 миллиона тонн. Согласно уточненным данным, в феврале из России вывезено порядка 1,95 миллиона тонн пшеницы, что стало рекордно низким показателем этого месяца за последние 5 лет. В марте вывоз упадет еще ниже", - говорится в сообщении. Там уточнили, что объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают порядка 80% от всего экспорта, составляет менее 1 миллиона тонн на март этого года. Объем экспорта оценивается в 1,5–1,6 миллиона тонн, что является рекордно низким уровнем за 4 года. "Сохранение текущих темпов допускает ситуацию, что экспорт пшеницы по итогам сезона 2024-2025 (с учетом вывоза в страны ЕАЭС) может упасть до 40-41 миллиона тонн, а в рамках квоты в 10,6 миллиона тонн с середины февраля по июнь 2025 года может быть вывезено не более 7 миллиона тонн или 66% от квоты", - добавили в аналитическом центре. В целом, за июль-февраль в текущем сельхозсезоне Россия поставила за рубеж около 34,2 миллиона тонн пшеницы. В аналитическом центре отметили, что прогноз "Русагротранса" по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду в 40,5 миллиона тонн существенно ниже мировых прогнозов, например, Минсельхоз США в февральском отчете прогнозировал для России 45,5 миллиона тонн. "Даже с учетом большего потенциала по экспорту у таких стран, как Австралия и Аргентина, разницу в 5-5,5 миллиона тонн по России в течение ближайших четырех месяцев будет сложно заместить, в особенности в условиях резкого падения потенциала экспорта из стран ЕС", - заключили в "Русагротрансе".
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россия, пшеница
Экономика, РОССИЯ, Пшеница
17:41 05.03.2025
 
"Русагротранс" снизил прогноз экспорта российской пшеницы

"Русагротранс" снизил прогноз экспорта пшеницы из России до 40,5 миллиона тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Прогноз по экспорту пшеницы из России в сельхозсезоне 2024-2025 (июль 2024 - июнь 2025) снижен до 40,5 миллиона с 42 миллионов тонн, сообщает аналитический центр "Русагротранса".
"Прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне 2024-2025 снижен с 42 миллионов до 40,5 миллиона тонн. Согласно уточненным данным, в феврале из России вывезено порядка 1,95 миллиона тонн пшеницы, что стало рекордно низким показателем этого месяца за последние 5 лет. В марте вывоз упадет еще ниже", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают порядка 80% от всего экспорта, составляет менее 1 миллиона тонн на март этого года. Объем экспорта оценивается в 1,5–1,6 миллиона тонн, что является рекордно низким уровнем за 4 года.
"Сохранение текущих темпов допускает ситуацию, что экспорт пшеницы по итогам сезона 2024-2025 (с учетом вывоза в страны ЕАЭС) может упасть до 40-41 миллиона тонн, а в рамках квоты в 10,6 миллиона тонн с середины февраля по июнь 2025 года может быть вывезено не более 7 миллиона тонн или 66% от квоты", - добавили в аналитическом центре.
В целом, за июль-февраль в текущем сельхозсезоне Россия поставила за рубеж около 34,2 миллиона тонн пшеницы.
В аналитическом центре отметили, что прогноз "Русагротранса" по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду в 40,5 миллиона тонн существенно ниже мировых прогнозов, например, Минсельхоз США в февральском отчете прогнозировал для России 45,5 миллиона тонн.
"Даже с учетом большего потенциала по экспорту у таких стран, как Австралия и Аргентина, разницу в 5-5,5 миллиона тонн по России в течение ближайших четырех месяцев будет сложно заместить, в особенности в условиях резкого падения потенциала экспорта из стран ЕС", - заключили в "Русагротрансе".
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