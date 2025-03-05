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Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством
Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством - 05.03.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько раз обсуждал с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной меры борьбы с телефонным и... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:12+0300
2025-03-05T17:12+0300
2025-03-05T17:12+0300
мошенничество
банки
финансы
эльвира набиуллина
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько раз обсуждал с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной меры борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. "Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Мы с председателем Центрального банка несколько раз обнажали эту тему", - сказал Путин в рамках совещания с членами правительства РФ. Президент попросил Набиуллину начать доклад по этой теме.
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банки, финансы, эльвира набиуллина, владимир путин
Мошенничество, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин
Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством
Путин: мы обсуждали с главой ЦБ меры по борьбе с телефонным мошенничеством
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько раз обсуждал с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной меры борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.
"Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Мы с председателем Центрального банка несколько раз обнажали эту тему", - сказал Путин в рамках совещания с членами правительства РФ.
Президент попросил Набиуллину начать доклад по этой теме.
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