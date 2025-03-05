https://1prime.ru/20250305/putin-855503339.html

Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством

Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством - 05.03.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об обсуждении мер по борьбе с телефонным мошенничеством

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько раз обсуждал с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной меры борьбы с телефонным и... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:12+0300

2025-03-05T17:12+0300

2025-03-05T17:12+0300

мошенничество

банки

финансы

эльвира набиуллина

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько раз обсуждал с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной меры борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. "Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Мы с председателем Центрального банка несколько раз обнажали эту тему", - сказал Путин в рамках совещания с членами правительства РФ. Президент попросил Набиуллину начать доклад по этой теме.

https://1prime.ru/20250305/banki-855501981.html

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банки, финансы, эльвира набиуллина, владимир путин