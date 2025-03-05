https://1prime.ru/20250305/rassrochka-855508010.html

ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ

ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ - 05.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ

ЦБ РФ поддерживает инициативу правительства увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:03+0300

2025-03-05T19:03+0300

2025-03-05T19:03+0300

экономика

банк россии

рассрочка

бки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает инициативу правительства увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ), до 50 тысяч рублей с предлагаемых законопроектом 15 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ. Ранее в среду "Российская газета" сообщила, что правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей. "Банк России принимал участие в выработке общей с правительством Российской Федерации позиции по законопроекту № 689381-8 "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки". Мы его поддерживаем", - сообщили в Банке России, отвечая на вопрос, поддерживает ли регулятор увеличение лимита до 50 тысяч рублей. В пресс-службе регулятора отметили, что параметры предложены исходя из динамики ценообразования, уровня доступности товаров (работ, услуг) и конкуренции на потребительском рынке. "Передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, что в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан", - подчеркнули в сообщении. При этом отмечается, что ЦБ РФ будет отслеживать динамику рынка рассрочки и уровень накопления обязательств граждан в зависимости от суммы рассрочки и при необходимости размер лимита может быть уточнен законом. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят в весеннюю сессию.

https://1prime.ru/20250203/tsb-854635500.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, рассрочка, бки