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ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ
ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ
ЦБ РФ поддерживает инициативу правительства увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:03+0300
2025-03-05T19:03+0300
2025-03-05T19:03+0300
экономика
банк россии
рассрочка
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает инициативу правительства увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ), до 50 тысяч рублей с предлагаемых законопроектом 15 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ. Ранее в среду "Российская газета" сообщила, что правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей. "Банк России принимал участие в выработке общей с правительством Российской Федерации позиции по законопроекту № 689381-8 "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки". Мы его поддерживаем", - сообщили в Банке России, отвечая на вопрос, поддерживает ли регулятор увеличение лимита до 50 тысяч рублей. В пресс-службе регулятора отметили, что параметры предложены исходя из динамики ценообразования, уровня доступности товаров (работ, услуг) и конкуренции на потребительском рынке. "Передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, что в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан", - подчеркнули в сообщении. При этом отмечается, что ЦБ РФ будет отслеживать динамику рынка рассрочки и уровень накопления обязательств граждан в зависимости от суммы рассрочки и при необходимости размер лимита может быть уточнен законом. Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят в весеннюю сессию.
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банк россии, рассрочка, бки
Экономика, Банк России, рассрочка, БКИ
ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ
ЦБ выступает за увеличение лимита рассрочки без передачи данных в БКИ до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает инициативу правительства увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ), до 50 тысяч рублей с предлагаемых законопроектом 15 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
В начале августа в Госдуму был внесен законопроект с предложением ввести лимит 15 тысяч рублей по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Если порог будет превышен, то информацию о сделке нужно будет передать в БКИ. Ранее в среду "Российская газета" сообщила, что правительство предложило поднять лимит до 50 тысяч рублей.
"Банк России принимал участие в выработке общей с правительством Российской Федерации позиции по законопроекту № 689381-8 "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки". Мы его поддерживаем", - сообщили в Банке России, отвечая на вопрос, поддерживает ли регулятор увеличение лимита до 50 тысяч рублей.
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В пресс-службе регулятора отметили, что параметры предложены исходя из динамики ценообразования, уровня доступности товаров (работ, услуг) и конкуренции на потребительском рынке.
"Передача данных о заключенных договорах рассрочки в бюро кредитных историй позволит обеспечить необходимый баланс интересов операторов сервиса и его пользователей, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств, что в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных граждан", - подчеркнули в сообщении.
При этом отмечается, что ЦБ РФ будет отслеживать динамику рынка рассрочки и уровень накопления обязательств граждан в зависимости от суммы рассрочки и при необходимости размер лимита может быть уточнен законом.
Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что этот закон может быть принят в весеннюю сессию.