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Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15% - 05.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250305/rosstat-855508149.html
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15% - 05.03.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%
Инфляция в России на неделе с 25 февраля по 3 марта составила 0,15% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,09%, свидетельствуют данные... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:05+0300
2025-03-05T19:05+0300
экономика
росстат
инфляция в россии
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 25 февраля по 3 марта составила 0,15% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,09%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 25 февраля по 3 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,15%, с начала месяца – 100,06%, с начала года – 102,09%", - говорится в сообщении. Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился и в среднем составил 0,2% после 1% неделей ранее. В частности, картофель и помидоры подорожали на 2,4%, бананы - на 1,9%, свекла и морковь - на 1,2%, капуста - на 0,9%, яблоки - на 0,5%, лук - на 0,3%. При этом огурцы подешевели на 5,2%. За период с 25 февраля по 3 марта выросли цены на мороженую рыбу - на 0,8%, пастеризованное молоко и вермишель - на 0,5%; говядину, мясные консервы для детского питания, сыры - на 0,4%; пшеничный и ржаной хлеб, ультрапастеризованное молоко, маргарин, творог, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания - на 0,3%; баранину, свинину, сметану, макаронные изделия, печенье, фруктово-ягодные консервы для детского питания и соль - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, муку - на 0,2%, подсолнечное масло, сахар и рис - на 0,1%. Цены на сосиски, сардельки, полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло, чай, гречку и пшено практически не изменились. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты - на 0,7%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, детские подгузники и спички - на 0,2%, пеленки для новорожденных, хозяйственное мыло и туалетную бумагу - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 25 февраля по 3 марта подешевели на 0,8%, электропылесосы - на 0,3%, смартфоны - на 0,2%. Стоимость новых иностранных автомобилей снизилась на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, трекрезан и ренгалин подорожали на 1,1%, активированный уголь - на 0,7%, корвалол - на 0,5%, нимесулид и пенталгин - на 0,4%, валидол - на 0,3%, анальгин и левомеколь - на 0,2%.
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росстат, инфляция в россии
Экономика, Росстат, инфляция в России
19:05 05.03.2025
 
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%

Росстат: инфляция в России на неделе с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%

© Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
© Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 25 февраля по 3 марта составила 0,15% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,09%, свидетельствуют данные Росстата.
"За период с 25 февраля по 3 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,15%, с начала месяца – 100,06%, с начала года – 102,09%", - говорится в сообщении.
Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился и в среднем составил 0,2% после 1% неделей ранее. В частности, картофель и помидоры подорожали на 2,4%, бананы - на 1,9%, свекла и морковь - на 1,2%, капуста - на 0,9%, яблоки - на 0,5%, лук - на 0,3%. При этом огурцы подешевели на 5,2%.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
В ЦБ заявили о "жестком настрое" снизить инфляцию до четырех процентов
1 марта, 11:52
За период с 25 февраля по 3 марта выросли цены на мороженую рыбу - на 0,8%, пастеризованное молоко и вермишель - на 0,5%; говядину, мясные консервы для детского питания, сыры - на 0,4%; пшеничный и ржаной хлеб, ультрапастеризованное молоко, маргарин, творог, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания - на 0,3%; баранину, свинину, сметану, макаронные изделия, печенье, фруктово-ягодные консервы для детского питания и соль - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, муку - на 0,2%, подсолнечное масло, сахар и рис - на 0,1%. Цены на сосиски, сардельки, полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло, чай, гречку и пшено практически не изменились.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты - на 0,7%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, детские подгузники и спички - на 0,2%, пеленки для новорожденных, хозяйственное мыло и туалетную бумагу - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,1%.
Телевизоры на неделе с 25 февраля по 3 марта подешевели на 0,8%, электропылесосы - на 0,3%, смартфоны - на 0,2%. Стоимость новых иностранных автомобилей снизилась на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, трекрезан и ренгалин подорожали на 1,1%, активированный уголь - на 0,7%, корвалол - на 0,5%, нимесулид и пенталгин - на 0,4%, валидол - на 0,3%, анальгин и левомеколь - на 0,2%.
 
ЭкономикаРосстатинфляция в России
 
 
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