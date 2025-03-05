https://1prime.ru/20250305/rosstat-855509089.html

Доля убыточных организаций в России в 2024 году выросла до 25,5%

Доля убыточных организаций в России в 2024 году выросла до 25,5% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в России в 2024 году выросла до 25,5%

Доля убыточных организаций в России в 2024 году выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 25,5%, сообщает Росстат. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:16+0300

2025-03-05T19:16+0300

2025-03-05T19:16+0300

экономика

росстат

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в 2024 году выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 25,5%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам 2024 года 45,9 тысячи организаций получили прибыль в размере почти 37,6 триллиона рублей (на 0,8% меньше, чем в предыдущем году). Убыток получили 15,7 тысячи организаций на сумму 7,2 триллиона рублей (рост на 37,7% в годовом выражении). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 30,4 триллиона рублей (снижение на 6,9% к 2023 году). Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах. Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых составила 34,1% против 31,4% по итогам 2023 года. В добыче угля их доля выросла на 21,8 п.п. - до 53,3% с 31,5% годом ранее. В отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром убыточных компаний в прошлом году стало больше на 1,3 п.п. - 44,5% против 43,2% в предыдущем году. В сфере оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта доля убыточных компаний в 2024 году выросла на 6,1 п.п. – до 25,6% с 19,5%. В обрабатывающих производствах в 2024 году убытки получили 18,9% организаций против 18,3% в 2023 году. Число убыточных предприятий выросло в том числе среди организаций по производству кожи и изделий из кожи (на 8,1 п.п.), одежды (на 6,9 п.п.), табачных изделий (на 5,1 п.п.), пищевых продуктов (на 3 п.п.), металлургии (на 2,9 п.п.) В строительстве доля убыточных предприятий наоборот снизилась - до 21,6% против 22% в 2023 году. В сфере операций с недвижимым имуществом убыточных организаций в 2024 году стало меньше на 0,6 п.п. - 31,1% против 31,7% год назад. В финансовой и страховой деятельности доля убыточных компаний выросла на 3 п.п. - до 45,6% с 42,6%; в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - снизилась на 0,4 п.п., до 20,7%.

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