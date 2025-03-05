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Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68%
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68% - 05.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,68%, следует из данных Московской биржи. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:01+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,68%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,68%, до 3 263,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,26%, до 1 231,38 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,07%, до 1 145,05 пункта.
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Экономика, Мосбиржа, РТС, Акции, Рынки, РОССИЯ
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68%
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос на 0,68%
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,68%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,68%, до 3 263,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,26%, до 1 231,38 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,07%, до 1 145,05 пункта.
Рубль на Мосбирже снижается к юаню до двухнедельных минимумов