https://1prime.ru/20250305/rynok-855507850.html

Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68%

Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,68%

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,68%, следует из данных Московской биржи. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:01+0300

2025-03-05T19:01+0300

2025-03-05T19:01+0300

экономика

мосбиржа

ртс

акции

рынки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,68%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,68%, до 3 263,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,26%, до 1 231,38 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,07%, до 1 145,05 пункта.

https://1prime.ru/20250305/rubl-855500490.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, ртс, акции, рынки, россия